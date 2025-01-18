https://crimea.ria.ru/20250118/khotel-poznakomitsya-s-devushkoy-v-kerchi-muzhchina-ukral-igrushku-iz-kafe-1143459371.html

Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе

Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе

В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T14:48

2025-01-18T14:48

2025-01-18T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным правоохранителей, в полицию обратилась администратор кафе. Девушка сообщила, что к Новому году коллектив украсил заведение праздничной инсталляцией с мягкими игрушками и, по ее словам, уже через несколько дней неизвестный мужчина похитил самого большого плюшевого медведя.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя игрушки. Им оказался 42-летний местный житель.На романтика завели уголовное дело за кражу, теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет заключения.Ранее в Алуште задержали жителя Волгоградской области, который украл дорогостоящего букета цветов, чтобы познакомиться с родителями своей возлюбленной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииКерчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойСевастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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