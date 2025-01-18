https://crimea.ria.ru/20250118/khotel-poznakomitsya-s-devushkoy-v-kerchi-muzhchina-ukral-igrushku-iz-kafe-1143459371.html
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T14:48
2025-01-18T14:48
2025-01-18T14:51
крым
керчь
происшествия
мвд по республике крым
кража
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143458499_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_1f86e9cec09cbf23a8d47710cef5fb93.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным правоохранителей, в полицию обратилась администратор кафе. Девушка сообщила, что к Новому году коллектив украсил заведение праздничной инсталляцией с мягкими игрушками и, по ее словам, уже через несколько дней неизвестный мужчина похитил самого большого плюшевого медведя.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя игрушки. Им оказался 42-летний местный житель.На романтика завели уголовное дело за кражу, теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет заключения.Ранее в Алуште задержали жителя Волгоградской области, который украл дорогостоящего букета цветов, чтобы познакомиться с родителями своей возлюбленной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииКерчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойСевастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143458499_127:0:1074:710_1920x0_80_0_0_30148a957749b7aa39a5e16a8c4328a5.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, происшествия, мвд по республике крым, кража, общество, новости крыма
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
В Керчи мужчина ради знакомства с девушкой и украл плюшевого медведя из кафе
14:48 18.01.2025 (обновлено: 14:51 18.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным правоохранителей, в полицию обратилась администратор кафе. Девушка сообщила, что к Новому году коллектив украсил заведение праздничной инсталляцией с мягкими игрушками и, по ее словам, уже через несколько дней неизвестный мужчина похитил самого большого плюшевого медведя.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя игрушки. Им оказался 42-летний местный житель.
"Мужчина рассказал, что плюшевый медведь, который был частью новогоднего декора кафе, ему очень понравился, и он решил забрать игрушку с собой, как повод познакомиться с девушкой", - уточнили правоохранители.
На романтика завели уголовное дело за кражу, теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет заключения.
Ранее в Алуште задержали жителя Волгоградской области, который украл дорогостоящего букета цветов
, чтобы познакомиться с родителями своей возлюбленной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: