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Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T14:48
2025-01-18T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным правоохранителей, в полицию обратилась администратор кафе. Девушка сообщила, что к Новому году коллектив украсил заведение праздничной инсталляцией с мягкими игрушками и, по ее словам, уже через несколько дней неизвестный мужчина похитил самого большого плюшевого медведя.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя игрушки. Им оказался 42-летний местный житель.На романтика завели уголовное дело за кражу, теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет заключения.Ранее в Алуште задержали жителя Волгоградской области, который украл дорогостоящего букета цветов, чтобы познакомиться с родителями своей возлюбленной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииКерчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойСевастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, происшествия, мвд по республике крым, кража, общество, новости крыма
Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе

В Керчи мужчина ради знакомства с девушкой и украл плюшевого медведя из кафе

14:48 18.01.2025 (обновлено: 14:51 18.01.2025)
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи мужчина украл игрушку из кафе
В Керчи мужчина украл игрушку из кафе
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, который украл плюшевого медведя из кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным правоохранителей, в полицию обратилась администратор кафе. Девушка сообщила, что к Новому году коллектив украсил заведение праздничной инсталляцией с мягкими игрушками и, по ее словам, уже через несколько дней неизвестный мужчина похитил самого большого плюшевого медведя.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя игрушки. Им оказался 42-летний местный житель.
"Мужчина рассказал, что плюшевый медведь, который был частью новогоднего декора кафе, ему очень понравился, и он решил забрать игрушку с собой, как повод познакомиться с девушкой", - уточнили правоохранители.
На романтика завели уголовное дело за кражу, теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет заключения.
Ранее в Алуште задержали жителя Волгоградской области, который украл дорогостоящего букета цветов, чтобы познакомиться с родителями своей возлюбленной.
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