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Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T08:39
2025-01-18T08:39
севастополь
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крещение руси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Уточняется, что 18 января с 19.30 до окончания мероприятия движение ограничат в Казачьей бухте - от Церкви Филиппа Митрополита до дома №12 по улице Казачьей.19 января с 9.30 до окончания крестного хода ограничение введут по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда.А с 10.30 проезд будет ограничен на Северной стороне по Качинскому шоссе на участке от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж "Звездный берег".Жителей и гостей города призывают учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение: история, традиции и особенности праздникаПростые советы для безопасных крещенских купаний - инфографикаВоздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, логистика, крещение, крещение руси, департамент транспорта севастополя
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

В Севастополе перекроют движение в связи с проведением крестных ходов на Крещение

08:39 18.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсвящение воды в Скалистом
Освящение воды в Скалистом - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что 18 января с 19.30 до окончания мероприятия движение ограничат в Казачьей бухте - от Церкви Филиппа Митрополита до дома №12 по улице Казачьей.
19 января с 9.30 до окончания крестного хода ограничение введут по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда.
А с 10.30 проезд будет ограничен на Северной стороне по Качинскому шоссе на участке от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж "Звездный берег".
Жителей и гостей города призывают учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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