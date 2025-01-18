https://crimea.ria.ru/20250118/darit-nadezhdu-krymchan-pozdravili-s-godovschinoy-pereyaslavskoy-rady-1143451962.html

"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской рады

"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2025

"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской рады

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной Переяславской рады. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T09:49

2025-01-18T09:49

2025-01-18T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной Переяславской рады.По словам Аксенова, это событие определила историю России и стало выражением воли народа, разделенного в результате исторических катаклизмов, к единству.По мнению главы Крыма, эта дата призвана напоминать о том, что путь предательства ведет к деградации общества и смерти государства."А еще эта дата дарит нам надежду. Сегодня врагам, к несчастью, удалось разделить нас. Но мы преодолеем это вместе, как преодолевали всегда", - отметил Аксенов.Владимир Константинов напомнил, что в 1654 году собрание, созванное гетманом Богданом Хмельницким, приняло решение о воссоединении Малороссии с Россией.Он подчеркнул, что это была предельно легитимная процедура, то есть референдум, в ходе которого большинство людей решили воссоединиться с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, сергей аксенов, владимир константинов, переяславская рада, россия, украина, история, общество, праздники и памятные даты, новости, новости крыма