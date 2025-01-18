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Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку

Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку

Внедорожник с тремя людьми рухнул в Фонтанку в Санкт-Петербурге во время погони с полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T13:11

2025-01-18T13:11

2025-01-18T13:11

санкт-петербург

происшествия

дтп

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Внедорожник с тремя людьми рухнул в Фонтанку в Санкт-Петербурге во время погони с полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.ДТП произошло около 4 утра в субботу на набережной Санкт-Петербурга. Как сообщали в МЧС России, в упавшем в воду авто находились три человека, они госпитализированы. Машину из Фонтанки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы.По данным Волк, иномарка двигалась по городу с превышением скорости, ее водитель проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. Началась погоня.На лед спустился один из полицейских и помог выбраться оказавшимся в воде людям."Используя спасательный трос, сотрудники полиции вытащили на берег 22-летнего водителя и двух пассажиров — 23-летнюю девушку и 32-летнего мужчину. Все трое доставлены в медицинское учреждение", - уточнила официальный представитель МВД РФ.В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, общество, новости