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Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку
Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку
Внедорожник с тремя людьми рухнул в Фонтанку в Санкт-Петербурге во время погони с полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T13:11
2025-01-18T13:11
санкт-петербург
происшествия
дтп
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Внедорожник с тремя людьми рухнул в Фонтанку в Санкт-Петербурге во время погони с полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.ДТП произошло около 4 утра в субботу на набережной Санкт-Петербурга. Как сообщали в МЧС России, в упавшем в воду авто находились три человека, они госпитализированы. Машину из Фонтанки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы.По данным Волк, иномарка двигалась по городу с превышением скорости, ее водитель проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. Началась погоня.На лед спустился один из полицейских и помог выбраться оказавшимся в воде людям."Используя спасательный трос, сотрудники полиции вытащили на берег 22-летнего водителя и двух пассажиров — 23-летнюю девушку и 32-летнего мужчину. Все трое доставлены в медицинское учреждение", - уточнила официальный представитель МВД РФ.В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
санкт-петербург, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, общество, новости
Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку

В Санкт-Петербурге авто рухнуло в Фонтанку во время погони с полицией

13:11 18.01.2025
 
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Внедорожник с тремя людьми рухнул в Фонтанку в Санкт-Петербурге во время погони с полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ДТП произошло около 4 утра в субботу на набережной Санкт-Петербурга. Как сообщали в МЧС России, в упавшем в воду авто находились три человека, они госпитализированы. Машину из Фонтанки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы.
По данным Волк, иномарка двигалась по городу с превышением скорости, ее водитель проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. Началась погоня.

"На набережной водитель внедорожника не справился с управлением и, пробив ограждение, съехал в реку Фонтанку. Следовавшие за ним сотрудники Госавтоинспекции совместно с прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы незамедлительно приняли меры для спасения тонущих", - рассказали подробности инцидента Ирина Волк.

На лед спустился один из полицейских и помог выбраться оказавшимся в воде людям.
"Используя спасательный трос, сотрудники полиции вытащили на берег 22-летнего водителя и двух пассажиров — 23-летнюю девушку и 32-летнего мужчину. Все трое доставлены в медицинское учреждение", - уточнила официальный представитель МВД РФ.
В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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Санкт-ПетербургПроисшествияДТПМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкОбществоНовости
 
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13:11Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку
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