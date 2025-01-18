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Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением
Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением
В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T13:27
2025-01-18T13:27
севастополь
крещение в крыму
крещение
праздники и памятные даты
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новый херсонес
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, передает корреспондент РИА Новости Крым.Перед Крестным ходом освятили воду в купели нижнего храма Свято-Владимирского собора. Прихожане набирают воду из подземной реки, часть русла которой была выведена на поверхность при строительстве Нового Херсонеса.Он отметил, что в комплексе также подготовлены купели для тех, кто желает окунуться. 19 января крестным ходом верующие отправятся освящать Черное море, добавил Байков.На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщали ранее в пресс-службе музейно-храмового комплекса. 19 января в Свято-Владимирском соборе также пройдет Божественная литургия и раздача крещенской воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: где в Крыму организуют купелиКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
https://crimea.ria.ru/20250117/v-sevastopole-ochistili-morskoe-dno-v-mestakh-kreschenskikh-kupaniy-1143444591.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, крещение в крыму, крещение, праздники и памятные даты, православие, религия, общество, новый херсонес, новости севастополя
Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением

Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия

13:27 18.01.2025
 
© РИА Новости КрымБожественная литургия проходит в Крещенский Сочельник в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря
Божественная литургия проходит в Крещенский Сочельник в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Перед Крестным ходом освятили воду в купели нижнего храма Свято-Владимирского собора.
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Прихожане набирают воду из подземной реки, часть русла которой была выведена на поверхность при строительстве Нового Херсонеса.
"Сегодня мы освятили реку Героон. Люди набирают из краников очищенную освященную воду, она обладает особыми свойствами – на ней почивает сила и благодать Божья. Она не портится. Освящает человека, который ее принимает", - рассказал Иеромонах Свято-Владимирского монастыря Анастасий (Байков) Благочинный.
Он отметил, что в комплексе также подготовлены купели для тех, кто желает окунуться. 19 января крестным ходом верующие отправятся освящать Черное море, добавил Байков.
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
1 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
2 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
3 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБожественная литургия проходит в Крещенский Сочельник в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря
Божественная литургия проходит в Крещенский Сочельник в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря
4 из 6
Божественная литургия проходит в Крещенский Сочельник в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
5 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
6 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
1 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
2 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
3 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
4 из 6
Божественная литургия проходит в Крещенский Сочельник в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря
© РИА Новости Крым
5 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
6 из 6
Во Владимирском соборе в Севастополе в Крещенский сочельник прошла божественная литургия и освящение воды
© РИА Новости Крым
На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщали ранее в пресс-службе музейно-храмового комплекса. 19 января в Свято-Владимирском соборе также пройдет Божественная литургия и раздача крещенской воды.
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