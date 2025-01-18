https://crimea.ria.ru/20250118/blagodat-bozhya-v-novom-khersonese-osvyatili-reku-geroon-pered-krescheniem-1143457862.html

Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением

Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением

В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T13:27

2025-01-18T13:27

2025-01-18T13:27

севастополь

крещение в крыму

крещение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, передает корреспондент РИА Новости Крым.Перед Крестным ходом освятили воду в купели нижнего храма Свято-Владимирского собора. Прихожане набирают воду из подземной реки, часть русла которой была выведена на поверхность при строительстве Нового Херсонеса.Он отметил, что в комплексе также подготовлены купели для тех, кто желает окунуться. 19 января крестным ходом верующие отправятся освящать Черное море, добавил Байков.На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщали ранее в пресс-службе музейно-храмового комплекса. 19 января в Свято-Владимирском соборе также пройдет Божественная литургия и раздача крещенской воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: где в Крыму организуют купелиКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

https://crimea.ria.ru/20250117/v-sevastopole-ochistili-morskoe-dno-v-mestakh-kreschenskikh-kupaniy-1143444591.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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