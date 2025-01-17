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Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело о госизмене за передачу украинской военной разведке сведений о расположении средств ПВО и подразделений РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T09:51
2025-01-17T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело о госизмене за передачу украинской военной разведке сведений о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По заданию украинской спецслужбы задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал эти сведения украинским кураторам. Информация предназначалась для последующего нанесения противником ударов по российским военным объектам. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). По решению суда мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.В Херсонской области ранее задержали 18-летнюю местную жительницу, которая передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации российских войск. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о госизмене. В декабре прошлого года ЦОС ФСБ сообщал о задержании россиянина по подозрению в том, что по заданию украинских кураторов он фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки
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РИА Новости Крым
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96
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крым, севастополь, новости крыма, срочные новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО

В Севастополе на местного жителя возбудили дело о госизмене за передачу врагу данных о ПВО

09:51 17.01.2025 (обновлено: 09:59 17.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело о госизмене за передачу украинской военной разведке сведений о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По заданию украинской спецслужбы задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал эти сведения украинским кураторам. Информация предназначалась для последующего нанесения противником ударов по российским военным объектам.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). По решению суда мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
В Херсонской области ранее задержали 18-летнюю местную жительницу, которая передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации российских войск. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о госизмене.
В декабре прошлого года ЦОС ФСБ сообщал о задержании россиянина по подозрению в том, что по заданию украинских кураторов он фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.
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