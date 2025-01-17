Рейтинг@Mail.ru
Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250117/vodolazy-obsleduyut-tankery-situatsiya-v-krymu-i-na-kubani-1143421058.html
Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани
Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани
С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T10:24
2025-01-17T10:24
крым
краснодарский край
севастополь
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
экология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143419059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02704c856f2d45d1b5caa5aa06dfd4ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Такие данные приводит МЧС России.На данный момент в районе Керченского пролива обследовано 2 839 квадратных километров. Всего собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, для этого были использованы 4 464 килограмма сорбента.Ситуация в Крыму и СевастополеВ Республике Крым обследуют 395 километров берега. Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 180 километров, собрали 476 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 418 тонн.В Севастополе обследуют 165 километров между поселками Ласпи и Андреевка. Собраны 176 тонн, вывезены 170 тонн загрязненного песка и грунта.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров.Продолжается сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". С береговой линии вывезены 166 630 тонн загрязненного песка и грунта.Также в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, всего собраны 16,27 тонн нефтесодержащих отходов и использованы 1 175 килограмм сорбента.Кроме того, в акватории Керченского пролива водолазы МЧС России обследуют аварийные танкеры и акваторию рядом с ними на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса ПанагияМазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолетыВ Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
крым
краснодарский край
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143419059_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c73ef8a74c83495847ad251d988f18f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, краснодарский край, севастополь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), экология, новости, новости крыма
Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани

С побережья Крыма и Кубани собрали более 167 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

10:24 17.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайРаботы по откачке мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия
Работы по откачке мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239 у мыса Панагия
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Такие данные приводит МЧС России.

"В трех субъектах обследуют 910 километров. Всего собраны 167 282 тонны загрязненного песка и грунта, вывезены 127 282 тонны", - говорится в сообщении.

На данный момент в районе Керченского пролива обследовано 2 839 квадратных километров. Всего собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, для этого были использованы 4 464 килограмма сорбента.

Ситуация в Крыму и Севастополе

В Республике Крым обследуют 395 километров берега. Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 180 километров, собрали 476 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 418 тонн.
В Севастополе обследуют 165 километров между поселками Ласпи и Андреевка. Собраны 176 тонн, вывезены 170 тонн загрязненного песка и грунта.

Обстановка в Краснодарском крае

На Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров.
Продолжается сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". С береговой линии вывезены 166 630 тонн загрязненного песка и грунта.
Также в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, всего собраны 16,27 тонн нефтесодержащих отходов и использованы 1 175 килограмм сорбента.
Кроме того, в акватории Керченского пролива водолазы МЧС России обследуют аварийные танкеры и акваторию рядом с ними на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров.
"Привлечены более 40 специалистов и 10 единиц техники. Уже обследована левая часть корпуса танкера "Волгонефть-239". Повреждений и протечек не обнаружено", проинформировали в МЧС России.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия
Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
 
КрымКраснодарский крайСевастопольРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЧерное мореМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ЭкологияНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07В Воронежской области ввели режим ЧС
12:06Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля
11:56Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов
11:50На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских
11:27В Севастополе вслед за паромом остановили катера
11:22Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя
11:15В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей
11:08В Севастополе шторм: как идет уборка мазута сегодня
10:38Стрельба слышна в Феодосии – что происходит
10:3012 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство
10:24Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани
10:03Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке
09:58Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
09:51Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
09:45Часть Большой Ялты обесточена
09:37В Севастополе непогода остановила паром
09:28Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия
09:0880 лет освобождению Варшавы: как Красная армия остановила фабрику смерти
08:51Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
08:02Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Лента новостейМолния