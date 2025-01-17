https://crimea.ria.ru/20250117/vodolazy-obsleduyut-tankery-situatsiya-v-krymu-i-na-kubani-1143421058.html

Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани

Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани

С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T10:24

2025-01-17T10:24

2025-01-17T10:24

крым

краснодарский край

севастополь

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Такие данные приводит МЧС России.На данный момент в районе Керченского пролива обследовано 2 839 квадратных километров. Всего собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, для этого были использованы 4 464 килограмма сорбента.Ситуация в Крыму и СевастополеВ Республике Крым обследуют 395 километров берега. Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 180 километров, собрали 476 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 418 тонн.В Севастополе обследуют 165 километров между поселками Ласпи и Андреевка. Собраны 176 тонн, вывезены 170 тонн загрязненного песка и грунта.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров.Продолжается сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". С береговой линии вывезены 166 630 тонн загрязненного песка и грунта.Также в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, всего собраны 16,27 тонн нефтесодержащих отходов и использованы 1 175 килограмм сорбента.Кроме того, в акватории Керченского пролива водолазы МЧС России обследуют аварийные танкеры и акваторию рядом с ними на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса ПанагияМазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолетыВ Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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