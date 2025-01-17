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В Воронежской области ввели режим ЧС

В Воронежской области ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Воронежской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T12:07

2025-01-17T12:07

2025-01-17T12:22

воронежская область

режим чс

александр гусев

новости

пожар

нефтебаза

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Пожар на нефтебазе в Лискинском районе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА. В четверг для борьбы с огнем задействовали усиленные расчеты спасателей, привлекли специалистов из двух соседних регионов и два пожарных поезда.Борьба с огнем продолжается до сих пор. Пожарные работают в круглосуточном режиме. За ночь распространения огня не допущено. При этом для населения и объектов экономики вблизи очага возгорания на данный момент опасности нет, заверил Гусев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, режим чс, александр гусев, новости, пожар, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)