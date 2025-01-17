В Воронежской области ввели режим ЧС
В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе после атаки беспилотников
12:07 17.01.2025 (обновлено: 12:22 17.01.2025)
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваПожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки беспилотников
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Пожар на нефтебазе в Лискинском районе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА. В четверг для борьбы с огнем задействовали усиленные расчеты спасателей, привлекли специалистов из двух соседних регионов и два пожарных поезда.
"Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС. На месте работает крупная группировка МЧС России, несколько пожарных поездов", - сообщил он в Telegram-канале.
Борьба с огнем продолжается до сих пор. Пожарные работают в круглосуточном режиме. За ночь распространения огня не допущено.
При этом для населения и объектов экономики вблизи очага возгорания на данный момент опасности нет, заверил Гусев.
"Сотрудники Роспотребнадзора постоянно исследуют состояние воздуха на территории жилой застройки, ближайшей к месту происшествия. Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы", - добавил губернатор.
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