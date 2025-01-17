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В тройном ДТП на Кубани погибли двое

В тройном ДТП на Кубани погибли двое - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В тройном ДТП на Кубани погибли двое

Двое мужчин погибли в ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспкция Кубани. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T13:21

2025-01-17T13:21

2025-01-17T13:21

дтп

происшествия

госавтоинспекция кубани

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли в ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспкция Кубани.По информации полиции, 17 января в 7:40 минут по автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" двигался автомобиль Opel Astra, за рулем которого была 25-летняя девушка.В результате водитель и пассажир ВАЗ 2107 от полученных травм скончались еще до приезда скорой помощи. Водителя автомобиля Opel Astra доставили с многочисленными травмами в больницу.14 января Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура сообщили что житель Симферополя пойдет под суд за ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли подростки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма уменьшилось число погибшихПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в КраснодареВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости, краснодарский край