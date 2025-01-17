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В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей
В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей
В Сочи полиция задержала подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из арендованных гражданами сейфовых ячеек. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T11:15
2025-01-17T11:15
2025-01-17T11:15
сочи
кража
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
закон и право
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Сочи полиция задержала подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из арендованных гражданами сейфовых ячеек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее информации, в течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денег, в том числе в иностранной валюте, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. Как установили правоохранители, к хищениям мог быть причастен исполняющий директор организации. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублейМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейС банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, кража, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, закон и право, новости, краснодарский край
В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей
В Сочи задержали подозреваемого в краже из депозитария 168 млн рублей