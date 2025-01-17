https://crimea.ria.ru/20250117/v-sochi-iz-arendovannykh-grazhdanami-seyfovykh-yacheek-ukrali-168-mln-rubley---1143422703.html

В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей

В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей

В Сочи полиция задержала подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из арендованных гражданами сейфовых ячеек. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T11:15

2025-01-17T11:15

2025-01-17T11:15

сочи

кража

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

закон и право

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Сочи полиция задержала подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из арендованных гражданами сейфовых ячеек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее информации, в течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денег, в том числе в иностранной валюте, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. Как установили правоохранители, к хищениям мог быть причастен исполняющий директор организации. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублейМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейС банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, кража, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, закон и право, новости, краснодарский край