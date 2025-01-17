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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T18:05
2025-01-17T18:05
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новости севастополя
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт - дептранс

18:05 17.01.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.
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СевастопольНовостиНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортСеверная сторона
 
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