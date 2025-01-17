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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T18:05
2025-01-17T18:05
2025-01-17T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт - дептранс