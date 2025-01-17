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В Севастополе вслед за паромом остановили катера
В Севастополе вслед за паромом остановили катера - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В Севастополе вслед за паромом остановили катера
Движение пассажирских катеров в Севастополе остановили из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T11:27
2025-01-17T11:27
2025-01-17T11:27
паромы и катера в севастополе
морская коллегия россии
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров в Севастополе остановили из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.С 09:45 из-за непогоды в Севастополе был остановлен паром.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15-17 м/с.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе вслед за паромом остановили катера
Катера в Севастополе прекратили движение по погодным условиям