В Севастополе шторм: как идет уборка мазута сегодня
В Севастополе приостановлена работа волонтеров по уборке мазута из-за шторма – Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРаботы по уборке мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды приостановили работу волонтеров по ликвидации последствий выброса мазута на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе "Нашего паруса", - написал он в Telegram-канале.
Работы по расчистке побережья в районе "Серебряного бриза" в Каче полностью завершены, весь загрязненный грунт собрали и вывезли.
© Telegram Михаил РазвожаевРаботы по уборке мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Работы по уборке мазута в Севастополе
Всего за время работ в Севастополе вывезли 171,06 тонны загрязненного мазутом грунта. На реабилитации в государственной ветклинике находятся 13 пострадавших птиц.
Как ранее сообщили в МЧС России, с побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который должен организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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