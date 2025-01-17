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В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе остановили паром из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T09:37
2025-01-17T09:41
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паром из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15-17 м/с.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, погода в крыму, крымская погода, общественный транспорт
В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе из-за непогоды остановили паром через бухту

09:37 17.01.2025 (обновлено: 09:41 17.01.2025)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паром из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий с 09:45 паром временно приостанавливает движение", - говорится в сообщении.
По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15-17 м/с.
При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяСевастопольПогода в КрымуКрымская погодаОбщественный транспорт
 
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