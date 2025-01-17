https://crimea.ria.ru/20250117/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-parom-1143419362.html

В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе остановили паром из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T09:37

2025-01-17T09:37

2025-01-17T09:41

морской транспорт

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севастополь

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крымская погода

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паром из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15-17 м/с.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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