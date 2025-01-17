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В плен сдались 49 украинских военных
В плен сдались 49 украинских военных - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В плен сдались 49 украинских военных
За неделю почти 50 украинских военных сдались в плен Вооруженным силам России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:31
2025-01-17T15:31
2025-01-17T16:20
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всу (вооруженные силы украины)
пленные
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. За неделю почти 50 украинских военных сдались в плен Вооруженным силам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись пленными. 15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 100 военных ВСУ сдались в плен РоссииТрое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской областиПод Курахово боевики ВСУ сдались в плен
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, всу (вооруженные силы украины), пленные, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
В плен сдались 49 украинских военных
В плен за неделю сдались 49 украинских военных
15:31 17.01.2025 (обновлено: 16:20 17.01.2025)