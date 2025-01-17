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В плен сдались 49 украинских военных

В плен сдались 49 украинских военных - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В плен сдались 49 украинских военных

За неделю почти 50 украинских военных сдались в плен Вооруженным силам России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:31

2025-01-17T15:31

2025-01-17T16:20

россия

всу (вооруженные силы украины)

пленные

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. За неделю почти 50 украинских военных сдались в плен Вооруженным силам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись пленными. 15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 100 военных ВСУ сдались в плен РоссииТрое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской областиПод Курахово боевики ВСУ сдались в плен

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всу (вооруженные силы украины), пленные, министерство обороны рф, вооруженные силы россии