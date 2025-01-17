https://crimea.ria.ru/20250117/umer-odin-iz-osvoboditeley-sevastopolya-ot-fashistov-aleksandr-popov-1143423507.html

Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов

Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов

На 103 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, один из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани Александр Петрович Попов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T11:56

2025-01-17T11:56

2025-01-17T11:56

утраты

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

ветераны

крым в великой отечественной войне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143423230_0:56:640:416_1920x0_80_0_0_1d14bb7060b007422f92d4c2500631c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На 103 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, один из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани Александр Петрович Попов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.С 1968 года ветеран проживал в Великом Новгороде и был почетным гражданином Новгорода и Новгородской области. По информации Развожаева, Александр Попов уделял внимание патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая ребятам о своей службе и фронтовой юности. Даже будучи уже в почтенном возрасте, активно участвовал в патриотических мероприятиях.В прошлом году по просьбе Михаила Развожаева губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил ветерану памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ветераны, крым в великой отечественной войне