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Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов
Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов
На 103 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, один из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани Александр Петрович Попов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T11:56
2025-01-17T11:56
утраты
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
ветераны
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На 103 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, один из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани Александр Петрович Попов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.С 1968 года ветеран проживал в Великом Новгороде и был почетным гражданином Новгорода и Новгородской области. По информации Развожаева, Александр Попов уделял внимание патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая ребятам о своей службе и фронтовой юности. Даже будучи уже в почтенном возрасте, активно участвовал в патриотических мероприятиях.В прошлом году по просьбе Михаила Развожаева губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил ветерану памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ветераны, крым в великой отечественной войне
Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов

В Севастополе на 103 году жизни умер один из освободителей города Александр Попов

11:56 17.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВетеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На 103 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, один из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани Александр Петрович Попов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"9 мая 1944 года возглавляемый им экипаж танка Т- 34 одним из первых ворвался в Севастополь. Свой боевой путь Александр Петрович продолжил на территории Польши и Германии, участвовал в Берлинской операции", - говорится в сообщении.
С 1968 года ветеран проживал в Великом Новгороде и был почетным гражданином Новгорода и Новгородской области. По информации Развожаева, Александр Попов уделял внимание патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая ребятам о своей службе и фронтовой юности. Даже будучи уже в почтенном возрасте, активно участвовал в патриотических мероприятиях.
"За доблесть, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Александр Петрович был награжден орденами и медалями", - отметил губернатор Севастополя.
В прошлом году по просьбе Михаила Развожаева губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил ветерану памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".
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УтратыСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВетераныКрым в Великой Отечественной войне
 
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