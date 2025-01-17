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Украина несет угрозу экономике ЕС - Орбан - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Украина несет угрозу экономике ЕС - Орбан
Украина несет угрозу экономике ЕС - Орбан - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Украина несет угрозу экономике ЕС - Орбан
Вступление Украины в ЕС принесет угрозу экономике и сельскому хозяйству европейской экономике, при этом самой Украины не существует без западных денег. Такое... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T13:34
2025-01-17T13:42
виктор орбан
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вступление Украины в ЕС принесет угрозу экономике и сельскому хозяйству европейской экономике, при этом самой Украины не существует без западных денег. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, пишет РИА Новости.Кроме того, по его словам, если Украина присоединится к европейской экономике, как этого хочет Брюссель, то венгерские, а также польские, французские "аграрии могут закрывать лавочку". В ЕС понадобятся "серьезные защитные меры" в области сельского хозяйства, чтобы украинские продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок, подчеркнул политик.Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Киевом, по словам политика, вызывает ряд вопросов.Европейские фермеры против В феврале прошлого года польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании. Однако уже в ноябре польская сторона заблокировала движение украинских грузовиков перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе. Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября 2023 года польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Политолог Вадим Колесниченко, комментируя трения между Польшей и Украиной в разных сферах, включая аграрную, высказал мнение, что конфликт между странами будет только нарастать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленнымиПутин и Орбан обсудили ситуацию на УкраинеТрамп и Орбан обсудили кризис на Украине
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виктор орбан, украина, европейский союз (ес), новости, венгрия, экономика, в мире
Украина несет угрозу экономике ЕС - Орбан

Украина станет угрозой европейской экономике в случае вступления в ЕС - Орбан

13:34 17.01.2025 (обновлено: 13:42 17.01.2025)
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вступление Украины в ЕС принесет угрозу экономике и сельскому хозяйству европейской экономике, при этом самой Украины не существует без западных денег. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, пишет РИА Новости.
"Если говорить о послевоенном периоде, то надо понимать, что Украина для европейской экономики - очень серьезный вызов и даже угроза", - высказал мнение Орбан.
Кроме того, по его словам, если Украина присоединится к европейской экономике, как этого хочет Брюссель, то венгерские, а также польские, французские "аграрии могут закрывать лавочку". В ЕС понадобятся "серьезные защитные меры" в области сельского хозяйства, чтобы украинские продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок, подчеркнул политик.
Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Киевом, по словам политика, вызывает ряд вопросов.
"Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины, - добавил Орбан. - И пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии".

Европейские фермеры против

В феврале прошлого года польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании. Однако уже в ноябре польская сторона заблокировала движение украинских грузовиков перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе.
Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября 2023 года польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.
12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.
Политолог Вадим Колесниченко, комментируя трения между Польшей и Украиной в разных сферах, включая аграрную, высказал мнение, что конфликт между странами будет только нарастать.
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