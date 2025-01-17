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Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Об этом сообщают главы районов и... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T08:51
2025-01-17T08:51
2025-01-17T08:51
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взрыв
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Об этом сообщают главы районов и администраций.Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.Под огнем была и Одесса. Взрывы гремели в Измаильском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Гремели взрывы в Днепропетровской области, в Херсоне и 37 населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил глава военной администрации Херсонской областной администрации Александр Прокудин.Кроме того, о воздушной тревоге и взрывах минувшей ночью сообщила Киевская областная военная администрация.Накануне днем в центре Киева прогремела серия взрывов. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетикиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдары по Украине: где разрушены военные объекты
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РИА Новости Крым
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украина, одесса, одесская область, запорожье, херсон, днепропетровская область, киевская область, взрыв, удары по украине, в мире, новости
Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
На Украине прогремели сотни взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Об этом сообщают главы районов и администраций.
Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
"В течение суток зафиксировано 515 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. Поступило 38 сообщений о разрушении в том числе объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Под огнем была и Одесса. Взрывы гремели в Измаильском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Была напряженная работа сил ПВО. Целью была припортовая инфраструктура, в следствие попаданий есть повреждения", - написал он в Telegram-канале.
Гремели взрывы в Днепропетровской области, в Херсоне и 37 населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил глава военной администрации Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
Кроме того, о воздушной тревоге и взрывах минувшей ночью сообщила Киевская областная военная администрация.
Накануне днем в центре Киева прогремела серия взрывов
.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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