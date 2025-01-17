https://crimea.ria.ru/20250117/udary-po-ukraine-sotni-vzryvov-povredili-port-i-infrastrukturu-1143418196.html

Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру

Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру

В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Об этом сообщают главы районов и... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T08:51

2025-01-17T08:51

2025-01-17T08:51

украина

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Об этом сообщают главы районов и администраций.Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.Под огнем была и Одесса. Взрывы гремели в Измаильском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Гремели взрывы в Днепропетровской области, в Херсоне и 37 населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил глава военной администрации Херсонской областной администрации Александр Прокудин.Кроме того, о воздушной тревоге и взрывах минувшей ночью сообщила Киевская областная военная администрация.Накануне днем в центре Киева прогремела серия взрывов. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетикиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдары по Украине: где разрушены военные объекты

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киевская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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