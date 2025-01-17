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Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники
В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T13:29
2025-01-17T13:29
государственная дума рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
закон и право
общество
россия
объект тэк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам охраны таких объектов вмешиваться в систему наведения дронов, заявил в пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.Николай Шульгинов напомнил, что в прошлом году был принят закон о безопасности объектов ТЭК. Он разрешает крупнейшим российским топливно-энергетическим компаниям иметь серьезную корпоративную частную охрану."Надо понимать, что не только наш комитет, но и вообще отрасль очень серьезно этим занимается. Есть непубличные решения, связанные с пассивной и активной защитой объектов ТЭК, в том числе системами ПВО", - отметил Шульгинов.Объекты ТЭК России периодически подвергаются атакам украинских БПЛА. В частности, 15 января после падения обломков нескольких дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Ликвидация пожара продолжается уже третий день, в Лискинском районе введен режим ЧС, на месте работает крупная группировка МЧС России.31 декабря после атаки дронов в Смоленской области также загорелась нефтебаза. Атака была подавлена средствами ПВО, однако обломки одного из беспилотников упали на территории предприятия. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье В Воронежской области ввели режим ЧСПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, закон и право, общество, россия, объект тэк, новости
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники

В Госдуме разрабатывают механизм защиты топливно-энергетических объектов от БПЛА

13:29 17.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНефтебаза
Нефтебаза - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам охраны таких объектов вмешиваться в систему наведения дронов, заявил в пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"Мы сегодня на стадии принятия решения о том, чтобы позволить всем работникам этих охранных структур вмешиваться в работу систем наведения БПЛА", - сказал он.
Николай Шульгинов напомнил, что в прошлом году был принят закон о безопасности объектов ТЭК. Он разрешает крупнейшим российским топливно-энергетическим компаниям иметь серьезную корпоративную частную охрану.
"Надо понимать, что не только наш комитет, но и вообще отрасль очень серьезно этим занимается. Есть непубличные решения, связанные с пассивной и активной защитой объектов ТЭК, в том числе системами ПВО", - отметил Шульгинов.
Объекты ТЭК России периодически подвергаются атакам украинских БПЛА. В частности, 15 января после падения обломков нескольких дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Ликвидация пожара продолжается уже третий день, в Лискинском районе введен режим ЧС, на месте работает крупная группировка МЧС России.
31 декабря после атаки дронов в Смоленской области также загорелась нефтебаза. Атака была подавлена средствами ПВО, однако обломки одного из беспилотников упали на территории предприятия. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов.
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Государственная Дума РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьЗакон и правоОбществоРоссияОбъект ТЭКНовости
 
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