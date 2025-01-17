https://crimea.ria.ru/20250117/sotrudnikam-okhrany-obektov-tek-khotyat-razreshit-sbivat-bespilotniki-1143431511.html

Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники

Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники

В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T13:29

2025-01-17T13:29

2025-01-17T13:29

государственная дума рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

закон и право

общество

россия

объект тэк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам охраны таких объектов вмешиваться в систему наведения дронов, заявил в пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.Николай Шульгинов напомнил, что в прошлом году был принят закон о безопасности объектов ТЭК. Он разрешает крупнейшим российским топливно-энергетическим компаниям иметь серьезную корпоративную частную охрану."Надо понимать, что не только наш комитет, но и вообще отрасль очень серьезно этим занимается. Есть непубличные решения, связанные с пассивной и активной защитой объектов ТЭК, в том числе системами ПВО", - отметил Шульгинов.Объекты ТЭК России периодически подвергаются атакам украинских БПЛА. В частности, 15 января после падения обломков нескольких дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Ликвидация пожара продолжается уже третий день, в Лискинском районе введен режим ЧС, на месте работает крупная группировка МЧС России.31 декабря после атаки дронов в Смоленской области также загорелась нефтебаза. Атака была подавлена средствами ПВО, однако обломки одного из беспилотников упали на территории предприятия. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье В Воронежской области ввели режим ЧСПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, закон и право, общество, россия, объект тэк, новости