https://crimea.ria.ru/20250117/sotrudnikam-okhrany-obektov-tek-khotyat-razreshit-sbivat-bespilotniki-1143431511.html
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники
В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T13:29
2025-01-17T13:29
2025-01-17T13:29
государственная дума рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
закон и право
общество
россия
объект тэк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143431111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ab0298fa5ed4769fa6976c9a356c654.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Государственной Думе разрабатывают механизм защиты объектов топливно-энергетического комплекса от украинских беспилотников. Новый закон позволит сотрудникам охраны таких объектов вмешиваться в систему наведения дронов, заявил в пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.Николай Шульгинов напомнил, что в прошлом году был принят закон о безопасности объектов ТЭК. Он разрешает крупнейшим российским топливно-энергетическим компаниям иметь серьезную корпоративную частную охрану."Надо понимать, что не только наш комитет, но и вообще отрасль очень серьезно этим занимается. Есть непубличные решения, связанные с пассивной и активной защитой объектов ТЭК, в том числе системами ПВО", - отметил Шульгинов.Объекты ТЭК России периодически подвергаются атакам украинских БПЛА. В частности, 15 января после падения обломков нескольких дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Ликвидация пожара продолжается уже третий день, в Лискинском районе введен режим ЧС, на месте работает крупная группировка МЧС России.31 декабря после атаки дронов в Смоленской области также загорелась нефтебаза. Атака была подавлена средствами ПВО, однако обломки одного из беспилотников упали на территории предприятия. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье В Воронежской области ввели режим ЧСПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143431111_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0dae835daf8b4367363c9a436601ddac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, закон и право, общество, россия, объект тэк, новости
Сотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотники
В Госдуме разрабатывают механизм защиты топливно-энергетических объектов от БПЛА