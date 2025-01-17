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Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:01
2025-01-17T15:01
2025-01-17T15:22
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что бойцы "Центра" освободили село Славянка.На этом направлении боев поражены 14 бригад ВСУ и штурмовики национальной полиции Украины "Лють". За неделю Киев потерял свыше 3770 военнослужащих.А группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Нескучное.Также были разбиты 11 бригад противника, уничтожены свыше 1445 военнослужащих и два склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
Армия России освободила Славянку и Нескучное в Донбассе
15:01 17.01.2025 (обновлено: 15:22 17.01.2025)