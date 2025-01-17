https://crimea.ria.ru/20250117/slavyanka-v-dnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1143435146.html

Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил

Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:01

2025-01-17T15:01

2025-01-17T15:22

донецкая народная республика (днр)

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новости сво

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что бойцы "Центра" освободили село Славянка.На этом направлении боев поражены 14 бригад ВСУ и штурмовики национальной полиции Украины "Лють". За неделю Киев потерял свыше 3770 военнослужащих.А группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Нескучное.Также были разбиты 11 бригад противника, уничтожены свыше 1445 военнослужащих и два склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины)