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Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 17.01.2025
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донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что бойцы "Центра" освободили село Славянка.На этом направлении боев поражены 14 бригад ВСУ и штурмовики национальной полиции Украины "Лють". За неделю Киев потерял свыше 3770 военнослужащих.А группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Нескучное.Также были разбиты 11 бригад противника, уничтожены свыше 1445 военнослужащих и два склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил

Армия России освободила Славянку и Нескучное в Донбассе

15:01 17.01.2025 (обновлено: 15:22 17.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.
Отмечается, что бойцы "Центра" освободили село Славянка.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

На этом направлении боев поражены 14 бригад ВСУ и штурмовики национальной полиции Украины "Лють". За неделю Киев потерял свыше 3770 военнослужащих.
А группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Нескучное.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики", - отмечается в сообщение.

Также были разбиты 11 бригад противника, уничтожены свыше 1445 военнослужащих и два склада боеприпасов.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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