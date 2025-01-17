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С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов - РИА Новости Крым, 17.01.2025
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов
Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T14:08
2025-01-17T14:08
лариса долина
мошенничество
новости
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей, пишет РИА Новости.В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест.Уточняется, что звезда эстрады, дезинформированная телефонными мошенниками, с апреля по июнь 2024 года переводила свои сбережения на счета, контролируемые аферистами, которые принадлежат физическим лицам. Таким образом, граждане, на чьи расчетные счета приходили похищенные средства, обогатились незаконно.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в СевастополеОбман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
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РИА Новости Крым
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лариса долина, мошенничество, новости, закон и право, россия
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов

Суд удовлетворил иск Ларисы Долиной по делу о мошенничестве с ее квартирой

14:08 17.01.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест.
"Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального административного округа Москвы в интересах народной артистки Российской Федерации, ставшей жертвой мошенников… С ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что звезда эстрады, дезинформированная телефонными мошенниками, с апреля по июнь 2024 года переводила свои сбережения на счета, контролируемые аферистами, которые принадлежат физическим лицам. Таким образом, граждане, на чьи расчетные счета приходили похищенные средства, обогатились незаконно.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Лариса ДолинаМошенничествоНовостиЗакон и правоРоссия
 
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