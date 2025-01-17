https://crimea.ria.ru/20250117/s-figurantov-dela-o-kvartire-dolinoy-vzyschut-69-millionov-1143433197.html
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов - РИА Новости Крым, 17.01.2025
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов
Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T14:08
2025-01-17T14:08
2025-01-17T14:08
лариса долина
мошенничество
новости
закон и право
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_2255b02b7b5589dcb335a4b642b2bf64.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей, пишет РИА Новости.В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест.Уточняется, что звезда эстрады, дезинформированная телефонными мошенниками, с апреля по июнь 2024 года переводила свои сбережения на счета, контролируемые аферистами, которые принадлежат физическим лицам. Таким образом, граждане, на чьи расчетные счета приходили похищенные средства, обогатились незаконно.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в СевастополеОбман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_d539e40d712c7bc3e1fef9039637dc7d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, мошенничество, новости, закон и право, россия
С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов
Суд удовлетворил иск Ларисы Долиной по делу о мошенничестве с ее квартирой
СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников
. На квартиру артистки был наложен арест.
"Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального административного округа Москвы в интересах народной артистки Российской Федерации, ставшей жертвой мошенников… С ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что звезда эстрады, дезинформированная телефонными мошенниками, с апреля по июнь 2024 года переводила свои сбережения на счета, контролируемые аферистами, которые принадлежат физическим лицам. Таким образом, граждане, на чьи расчетные счета приходили похищенные средства, обогатились незаконно.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: