https://crimea.ria.ru/20250117/s-figurantov-dela-o-kvartire-dolinoy-vzyschut-69-millionov-1143433197.html

С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов

С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов - РИА Новости Крым, 17.01.2025

С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионов

Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T14:08

2025-01-17T14:08

2025-01-17T14:08

лариса долина

мошенничество

новости

закон и право

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, с ответчиков будет взыскано 69 миллионов рублей, пишет РИА Новости.В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест.Уточняется, что звезда эстрады, дезинформированная телефонными мошенниками, с апреля по июнь 2024 года переводила свои сбережения на счета, контролируемые аферистами, которые принадлежат физическим лицам. Таким образом, граждане, на чьи расчетные счета приходили похищенные средства, обогатились незаконно.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в СевастополеОбман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, мошенничество, новости, закон и право, россия