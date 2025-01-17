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Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин
Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин
Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T17:51
2025-01-17T17:51
новости
иран
россия
экономика
масуд пезешкиан
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Он отметил, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.Путин подчеркнул, что все активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах, налажена координация по линии отраслевых министерств. Также поддерживается интенсивный политический диалог, плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты.Также большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг", продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", указал президент РФ.Связи между Москвой и Тегераном являются масштабными и взаимовыгодными, добавил Путин.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, иран, россия, экономика, масуд пезешкиан, владимир путин (политик)
Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин

РФ и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах – Путин

17:51 17.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
"Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают над сопряжением национальных платежных систем", - сказал российский лидер.
Он отметил, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.
Путин подчеркнул, что все активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах, налажена координация по линии отраслевых министерств. Также поддерживается интенсивный политический диалог, плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты.
Также большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг", продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", указал президент РФ.
Связи между Москвой и Тегераном являются масштабными и взаимовыгодными, добавил Путин.
"Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах", - сказал он.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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