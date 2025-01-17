https://crimea.ria.ru/20250117/rossiya-i-iran-rabotayut-nad-sopryazheniem-platezhnykh-sistem---putin-1143446504.html

Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин

Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин

Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T17:51

2025-01-17T17:51

2025-01-17T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Он отметил, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.Путин подчеркнул, что все активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах, налажена координация по линии отраслевых министерств. Также поддерживается интенсивный политический диалог, плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты.Также большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг", продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", указал президент РФ.Связи между Москвой и Тегераном являются масштабными и взаимовыгодными, добавил Путин.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250117/putin-i-pezeshkian-podpisali-dogovor-o-partnerstve-mezhdu-rf-i-iranom-1143444762.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, россия, экономика, масуд пезешкиан, владимир путин (политик)