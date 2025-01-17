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Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T18:47

2025-01-17T18:47

2025-01-17T18:47

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Ограничение действовало в течение 40 минут. О причинах приостановки движения катеров не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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