https://crimea.ria.ru/20250117/pytalsya-dat-vzyatku-valyutoy-v-krymu-osudili-voditelya-1143422872.html

Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя

Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя

Неоднократно судимого жителя Евпатории осудили за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Следком Крыма и... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T11:22

2025-01-17T11:22

2025-01-17T11:22

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евпатория

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Неоднократно судимого жителя Евпатории осудили за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.По данным следствия, 38-летий житель Евпатории ранее несколько раз был судим и лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2024 года он вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за аналогичное правонарушение. От уголовной ответственности мужчина решил откупиться и передал инспектору 500 евро. Сотрудник ДПС взятку не принял и вызвал следственно-оперативную группу.Кроме того, мужчина на три года лишен права управлять транспортными средствами, добавили в СК.Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров, сообщали ранее в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокНа дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителейВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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