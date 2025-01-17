Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя
В Евпатории осудили водителя за попытку дать сотруднику ДПС 500 евро взятки
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю Водитель из Евпатории осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Неоднократно судимого жителя Евпатории осудили за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.
По данным следствия, 38-летий житель Евпатории ранее несколько раз был судим и лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2024 года он вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за аналогичное правонарушение. От уголовной ответственности мужчина решил откупиться и передал инспектору 500 евро. Сотрудник ДПС взятку не принял и вызвал следственно-оперативную группу.
"Судом мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, покушении на дачу взятки и приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 170 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина на три года лишен права управлять транспортными средствами, добавили в СК.
Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров, сообщали ранее в Следкоме.
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