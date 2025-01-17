Рейтинг@Mail.ru
Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250117/pytalsya-dat-vzyatku-valyutoy-v-krymu-osudili-voditelya-1143422872.html
Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя
Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя
Неоднократно судимого жителя Евпатории осудили за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Следком Крыма и... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T11:22
2025-01-17T11:22
крым
евпатория
взятка
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
правосудие
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143421481_0:48:631:402_1920x0_80_0_0_0918116813010af2ddc48f1fcadf80f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Неоднократно судимого жителя Евпатории осудили за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.По данным следствия, 38-летий житель Евпатории ранее несколько раз был судим и лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2024 года он вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за аналогичное правонарушение. От уголовной ответственности мужчина решил откупиться и передал инспектору 500 евро. Сотрудник ДПС взятку не принял и вызвал следственно-оперативную группу.Кроме того, мужчина на три года лишен права управлять транспортными средствами, добавили в СК.Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров, сообщали ранее в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокНа дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителейВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143421481_15:0:615:450_1920x0_80_0_0_b192e3658838d5a21e583ff96d82254d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, взятка, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, правосудие, приговор
Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя

В Евпатории осудили водителя за попытку дать сотруднику ДПС 500 евро взятки

11:22 17.01.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю Водитель из Евпатории осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
 Водитель из Евпатории осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Неоднократно судимого жителя Евпатории осудили за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.
По данным следствия, 38-летий житель Евпатории ранее несколько раз был судим и лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2024 года он вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за аналогичное правонарушение. От уголовной ответственности мужчина решил откупиться и передал инспектору 500 евро. Сотрудник ДПС взятку не принял и вызвал следственно-оперативную группу.

"Судом мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, покушении на дачу взятки и приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 170 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина на три года лишен права управлять транспортными средствами, добавили в СК.
Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров, сообщали ранее в Следкоме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
 
КрымЕвпаторияВзяткаГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаПравосудиеПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07В Воронежской области ввели режим ЧС
12:06Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля
11:56Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов
11:50На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских
11:27В Севастополе вслед за паромом остановили катера
11:22Пытался дать взятку валютой: в Крыму осудили водителя
11:15В Сочи из арендованных гражданами сейфовых ячеек украли 168 млн рублей
11:08В Севастополе шторм: как идет уборка мазута сегодня
10:38Стрельба слышна в Феодосии – что происходит
10:3012 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство
10:24Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на Кубани
10:03Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке
09:58Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
09:51Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
09:45Часть Большой Ялты обесточена
09:37В Севастополе непогода остановила паром
09:28Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия
09:0880 лет освобождению Варшавы: как Красная армия остановила фабрику смерти
08:51Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
08:02Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Лента новостейМолния