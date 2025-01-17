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Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку
Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку
Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T21:55
2025-01-17T21:55
горловка
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, также в результате разрыва суббоеприпасов повреждено остекление лицея."Со стороны ВФУ совершены около десяти вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - уточнил он.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских городов. 15 января ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины.10 января в Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая девочку-подростка, в течение суток получили ранения в результате обстрелов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены троеВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жителиВ Херсонской области усилят систему ПВО
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горловка, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости , происшествия
Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку

Пятеро мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ на Горловку - Пушилин

21:55 17.01.2025
 
© РИА Новости КрымСкорая
Скорая - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе города вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1947 года рождения, пострадали женщины 1960, 1970, 1960 и 1976 годов рождения", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, также в результате разрыва суббоеприпасов повреждено остекление лицея.
"Со стороны ВФУ совершены около десяти вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - уточнил он.
ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских городов. 15 января ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины.10 января в Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая девочку-подростка, в течение суток получили ранения в результате обстрелов.
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