https://crimea.ria.ru/20250117/pyatero-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-vsu-na-gorlovku-1143449938.html

Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку

Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку

Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T21:55

2025-01-17T21:55

2025-01-17T21:55

горловка

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139253189_443:99:1066:450_1920x0_80_0_0_8fefd0de58caccfe998bbe01d779cb26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, также в результате разрыва суббоеприпасов повреждено остекление лицея."Со стороны ВФУ совершены около десяти вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - уточнил он.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских городов. 15 января ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины.10 января в Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая девочку-подростка, в течение суток получили ранения в результате обстрелов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены троеВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жителиВ Херсонской области усилят систему ПВО

горловка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости , происшествия