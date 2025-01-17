https://crimea.ria.ru/20250117/putin-otsenil-znachimost-novogo-dogovora-o-sotrudnichestve-s-iranom-1143433380.html

Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном

Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном

Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества двух стран... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T14:19

2025-01-17T14:19

2025-01-17T14:31

владимир путин (политик)

россия

иран

масуд пезешкиан

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве.В частности, по словам Путина, за 10 месяцев прошлого года товарооборот между странами вырос на 15,5%, что является хорошим показателем.Россия и Иран также продолжают крупные совместные проекты, включая атомную энергетику и логистику, подчеркнул президент РФ.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. После встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерствеБлижний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинРоссия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве

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иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, иран, масуд пезешкиан, политика, новости