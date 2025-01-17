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Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном
Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном
Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества двух стран... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T14:19
2025-01-17T14:31
владимир путин (политик)
россия
иран
масуд пезешкиан
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве.В частности, по словам Путина, за 10 месяцев прошлого года товарооборот между странами вырос на 15,5%, что является хорошим показателем.Россия и Иран также продолжают крупные совместные проекты, включая атомную энергетику и логистику, подчеркнул президент РФ.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. После встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерствеБлижний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинРоссия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
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владимир путин (политик), россия, иран, масуд пезешкиан, политика, новости
Путин оценил значимость нового договора о сотрудничестве с Ираном

Новый договор РФ и Ирана придаст импульс сотрудничеству стран по всем направлениям – Путин

14:19 17.01.2025 (обновлено: 14:31 17.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве.
"Это даст возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет способствовать и развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп, я считаю, вполне приемлемый", - сказал российский лидер.
В частности, по словам Путина, за 10 месяцев прошлого года товарооборот между странами вырос на 15,5%, что является хорошим показателем.
Россия и Иран также продолжают крупные совместные проекты, включая атомную энергетику и логистику, подчеркнул президент РФ.
"Мне приятно отметить и наше взаимодействие в области гуманитарных связей. Растут туристические обмены, развиваются транспортные коммуникации, и по линии министерств культуры идет заметное движение вперед. Разумеется, крайне востребованы наши консультации по международной повестке – и в целом и в мире и, конечно, в регионе", - добавил он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. После встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.
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