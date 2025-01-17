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Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T17:23
2025-01-17T17:36
масуд пезешкиан
владимир путин (политик)
политика
иран
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. По его словам, в документе поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу - в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. Документ заменяет действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный в 2001 году, и призван вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Соглашение охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Работа над новым договором велась с 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор между Россией и Ираном не направлен против какой бы то ни было страны, носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света", чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, основные направления договора - экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа будет и укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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масуд пезешкиан, владимир путин (политик), политика, иран, россия, новости
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и Ираном

17:23 17.01.2025 (обновлено: 17:36 17.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
"Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Владимир Путин по итогам переговоров и подписания соглашения.
По его словам, в документе поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу - в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях.
"Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего Евразийского региона", - подчеркнул российский лидер.
Документ заменяет действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный в 2001 году, и призван вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень.
Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.
Соглашение охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
Работа над новым договором велась с 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор между Россией и Ираном не направлен против какой бы то ни было страны, носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света", чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, основные направления договора - экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа будет и укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
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