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Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер
Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер
Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический и всеобъемлющий характер, а подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придаст большой... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:07
2025-01-17T15:07
масуд пезешкиан
владимир путин (политик)
иран
россия
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический и всеобъемлющий характер, а подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придаст большой импульс их развитию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Он признал, что в ряде достигнутых договоренностей и соглашений, существующих между странами, "были небольшие ошибки и, скажем так, задержки", которые Тегеран "старался всячески устранять"."Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота - все это радует нас", - добавил он.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. После встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному ЮгуТаиланд станет страной-партнером БРИКСКазахстану направили приглашение в БРИКС
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масуд пезешкиан, владимир путин (политик), иран, россия, новости, политика
Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер

Отношения Ирана и России носят стратегический и всеобъемлющий характер - Пезешкиан

15:07 17.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан в Москве
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в Москве
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический и всеобъемлющий характер, а подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придаст большой импульс их развитию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Наши двусторонние отношения с Российской Федерацией носят стратегически важный и всеобъемлющий характер. Уверен, что после подписания нашего договора это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед", - сказал Пезешкиан.
Он признал, что в ряде достигнутых договоренностей и соглашений, существующих между странами, "были небольшие ошибки и, скажем так, задержки", которые Тегеран "старался всячески устранять".
"Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота - все это радует нас", - добавил он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. После встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.
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