https://crimea.ria.ru/20250117/prezident-irana-nashi-otnosheniya-s-rf-nosyat-strategicheskiy-kharakter-1143434633.html

Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер

Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Президент Ирана: наши отношения с РФ носят стратегический характер

Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический и всеобъемлющий характер, а подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придаст большой... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:07

2025-01-17T15:07

2025-01-17T15:07

масуд пезешкиан

владимир путин (политик)

иран

россия

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический и всеобъемлющий характер, а подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придаст большой импульс их развитию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Он признал, что в ряде достигнутых договоренностей и соглашений, существующих между странами, "были небольшие ошибки и, скажем так, задержки", которые Тегеран "старался всячески устранять"."Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота - все это радует нас", - добавил он.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. После встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному ЮгуТаиланд станет страной-партнером БРИКСКазахстану направили приглашение в БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

масуд пезешкиан, владимир путин (политик), иран, россия, новости, политика