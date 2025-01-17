https://crimea.ria.ru/20250117/pashinyan-poyasnil-putinu-pozitsiyu-armenii-v-otnoshenii-evrosoyuza-1143427039.html

Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза

Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза

Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T13:05

2025-01-17T13:05

2025-01-17T13:12

владимир путин (политик)

никол пашинян

россия

армения

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новости

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.Кроме того, Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. "Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - добавили в пресс-службе Кремля.Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва указала Еревану на последствия вступления в ЕвросоюзАрмения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение

россия

армения

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2025

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владимир путин (политик), никол пашинян, россия, армения, политика, новости, европейский союз (ес)