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Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза
Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза
Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T13:05
2025-01-17T13:12
владимир путин (политик)
никол пашинян
россия
армения
политика
новости
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.Кроме того, Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. "Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - добавили в пресс-службе Кремля.Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва указала Еревану на последствия вступления в ЕвросоюзАрмения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), никол пашинян, россия, армения, политика, новости, европейский союз (ес)
Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза

Путин и Пашинян обсудили выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС

13:05 17.01.2025 (обновлено: 13:12 17.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.
"В продолжение проведенного в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики. Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕврАзЭС, в том числе для экономики Армении", - говорится в сообщении.
Кроме того, Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом.
"Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - добавили в пресс-службе Кремля.
Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.
Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.
ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.
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