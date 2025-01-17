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"Огромная дыра" в евробюджете: почему Орбан не хочет видеть Украину в ЕС

"Огромная дыра" в евробюджете: почему Орбан не хочет видеть Украину в ЕС - РИА Новости Крым, 17.01.2025

"Огромная дыра" в евробюджете: почему Орбан не хочет видеть Украину в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан не зря обеспокоен перспективой вступления Украины в Евросоюз. В странах ЕС переизбыток производства сельхозпродукции, и появление... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T16:47

2025-01-17T16:47

2025-01-17T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Премьер Венгрии Виктор Орбан не зря обеспокоен перспективой вступления Украины в Евросоюз. В странах ЕС переизбыток производства сельхозпродукции, и появление на аграрном рынке нового игрока еще больше обрушит цены на сырье. Об этом РИА Новости Крым заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ Андрей Вершицкий.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина – это серьезная угроза для европейской экономики. Если она станет частью ЕС, венгерские фермеры "могут закрывать свои магазины", сказал он.Андрей Вершицкий объяснил, что производство сельхозпродукции в Европе искусственно ограничивается с помощью квот.Эксперт напомнил о недавней ситуации с украинским зерном, которое было экспортировано в Европу. Цены рухнули, у местных фермеров появились большие проблемы со сбытом, и в странах ЕС прокатилась волна массовых протестов фермеров."Все зависит от того, по каким ценам и на каких условиях будет поставляться украинское сырье на европейский рынок. Если будет речь идти о квотах, вопрос, сколько этих квот предоставят. Если будет продажа в неограниченных количествах, то это поставит под угрозу местных производителей, которые и сейчас не могут производить столько, сколько хотят", - подчеркнул Андрей Вершицкий.Экономика Украины – это "огромная дыра"В Евросоюзе установлен баланс между тем, сколько каждая страна вносит в общий бюджет и сколько получает. Поскольку экономика Украины разрушена, она станет "огромной дырой" в этом бюджетном балансе, объяснил экономист:Сейчас многие, в основном, новые страны ЕС требуют и получают дотации из общего европейского бюджета. Появление нового игрока, возможно, заставит европейцев пересмотреть суммы, выделяемые, к примеру, странам Прибалтики."Расходы ЕС и США на то, что происходит сейчас на Украине, и так огромны. Эти деньги могли быть пущены в бюджет Евросоюза, а они отправлены на Украину", - акцентировал Андрей Вершицкий.В 2023 году, после прекращения действия зерновой сделки, Украина стала искать другие пути реализации сырья, в основном зерна. В частности, грузы пытались направить через устье Дуная, для чего в украинских портах на реке начались дноуглубительные работы. Однако в Румынии высказали недовольство этим проектом - Бухарест направил в Еврокомиссию письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.Запрет на ввоз украинского зерна ввели Польша, Венгрия и Словакия. В начале ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу для украинских грузов, поскольку товары из Украины с их более низкой стоимостью составили для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФСловакия расширила запрет на поставку продукции из УкраиныВ США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей вершицкий, виктор орбан, политика, европейский союз (ес), новости, кфу (крымский федеральный университет)