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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе остановлено движение морского транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T21:14
2025-01-17T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе остановлено движение морского транспорта на линии Северная-Графская пристань

21:14 17.01.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" приостанавливает движение", - сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.
При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.
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КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеСевастопольПогода в КрымуКрымская погода
 
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