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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе остановлено движение морского транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T21:14

2025-01-17T21:14

2025-01-17T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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