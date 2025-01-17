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На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских
На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских - РИА Новости Крым, 17.01.2025
На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских
В Отрадненском районе Краснодарского края водитель при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, одного из которых госпитализировали. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T11:50
2025-01-17T11:50
2025-01-17T11:50
кубань
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края водитель при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, одного из которых госпитализировали. Об этом сообщает официальный Telegram-канал краевого Главка МВД России.По информации правоохранительных органов, водитель находился за рулем автомобиля Toyota Corona. Полицейские остановили его для проверки документов, однако автовладелец проигнорировал просьбу.Госавтоинспекторы последовали за автомобилей и потребовали водителя остановиться. Но он снова проигнорировал их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. В итоге, его удалось задержать, но он оказал сопротивление, выпустив перцовый газ в лицо правоохранителя.Полицейским пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 12.12 ч. 1 – "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителяЗадержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаКульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, новости, общество
На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских
В Краснодарском крае водитель при задержании избил сотрудников полиции дубинкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края водитель при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, одного из которых госпитализировали. Об этом сообщает официальный Telegram-канал краевого Главка МВД России.
По информации правоохранительных органов, водитель находился за рулем автомобиля Toyota Corona. Полицейские остановили его для проверки документов, однако автовладелец проигнорировал просьбу.
"Сотрудник полиции попытался самостоятельно открыть дверь иномарки, в которой находился гражданин. На что кубанец начал движение задним ходом, ударив полицейского зеркалом заднего вида, столкнулся со служебным автомобилем и уехал", - говорится в сообщении МВД.
Госавтоинспекторы последовали за автомобилей и потребовали водителя остановиться. Но он снова проигнорировал их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться.
В итоге, его удалось задержать, но он оказал сопротивление, выпустив перцовый газ в лицо правоохранителя.
"Также нанес удар дубинкой в область головы госавтоинспектору, а сотрудника ППС ранил колющим предметом в руку. Инспектору ДПС оказана разовая медицинская помощь, сотрудник ППС госпитализирован в медицинское учреждение", - уточняют в правоохранительных органах.
Полицейским пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 12.12 ч. 1 – "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест".
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