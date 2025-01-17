https://crimea.ria.ru/20250117/na-kubani-voditel-razbil-patrulnuyu-mashinu-i-izbil-politseyskikh-1143423343.html

На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских

На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских - РИА Новости Крым, 17.01.2025

На Кубани водитель разбил патрульную машину и избил полицейских

В Отрадненском районе Краснодарского края водитель при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, одного из которых госпитализировали. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T11:50

2025-01-17T11:50

2025-01-17T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края водитель при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, одного из которых госпитализировали. Об этом сообщает официальный Telegram-канал краевого Главка МВД России.По информации правоохранительных органов, водитель находился за рулем автомобиля Toyota Corona. Полицейские остановили его для проверки документов, однако автовладелец проигнорировал просьбу.Госавтоинспекторы последовали за автомобилей и потребовали водителя остановиться. Но он снова проигнорировал их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. В итоге, его удалось задержать, но он оказал сопротивление, выпустив перцовый газ в лицо правоохранителя.Полицейским пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 12.12 ч. 1 – "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителяЗадержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаКульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, новости, общество