https://crimea.ria.ru/20250117/morspassluzhba-nachala-otkachku-mazuta-iz-tankera-u-mysa-panagiya--1143418805.html

Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия

Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия, проект предусматривает использование двух судовых насосов и... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T09:28

2025-01-17T09:28

2025-01-17T09:37

россия

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

роман старовойт

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия, проект предусматривает использование двух судовых насосов и электронасосного агрегата для подачи мазута в битумовозы. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.В операции планируется задействовать до 10 битумовозов – это оптимальное количество, которое позволит избежать перебоев в подаче мазута из танкера и не создаст затруднений в движении техники по маршруту. Перед откачкой сделано все, чтобы не допустить разлива мазута, заверил глава ведомства.Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятной погоде. Откачку мазута закончат до конца января.На данный момент в танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали эту операцию, которая будет непрерывной. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45 градусов, специалисты произведут откачку груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи.Ранее специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия. Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров, которая защитит его от штормов, исключив возможность утечки нефтепродуктов в открытое море, и дает возможность специалистам начать первый этап откачки мазута из танков судна.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазутаРаботающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - ПесковСевастополь могут включить в зону ЧС федерального характера

россия

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, роман старовойт, минтранс россии