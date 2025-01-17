https://crimea.ria.ru/20250117/mazut-v-krymu-pomogayut-vyyavlyat-bespilotniki-korabli-i-vertolety-1143417573.html

Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты

Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты

За минувшие сутки с побережья Крымского полуострова собрано более 17 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано почти 395 километров берега и 25... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T06:54

2025-01-17T06:54

2025-01-17T06:54

крым

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки с побережья Крымского полуострова собрано более 17 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано почти 395 километров берега и 25 квадратных километров морской акватории. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.За день было собрано 17,343 т загрязненного грунта, от нефтепродуктов очищено 1,387 км береговой линии – осталось очистить 0,52 км на острове Тузла. Спасли 55 птиц. Накануне министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Он отметил, что работы в Крыму организованы на высоком уровне.Александр Куренков также встретился с сотрудниками МЧС и волонтерами в поселке Кача под Севастополем и отметил, что обстановка в регионе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.В четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазутаРаботающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - ПесковСевастополь могут включить в зону ЧС федерального характера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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