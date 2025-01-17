Рейтинг@Mail.ru
Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250117/mazut-v-krymu-pomogayut-vyyavlyat-bespilotniki-korabli-i-vertolety-1143417573.html
Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты
Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты
За минувшие сутки с побережья Крымского полуострова собрано более 17 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано почти 395 километров берега и 25... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T06:54
2025-01-17T06:54
крым
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
черное море
минприроды крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143225892_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e30201fe44c1a93e70ce9ef38a594a9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки с побережья Крымского полуострова собрано более 17 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано почти 395 километров берега и 25 квадратных километров морской акватории. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.За день было собрано 17,343 т загрязненного грунта, от нефтепродуктов очищено 1,387 км береговой линии – осталось очистить 0,52 км на острове Тузла. Спасли 55 птиц. Накануне министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Он отметил, что работы в Крыму организованы на высоком уровне.Александр Куренков также встретился с сотрудниками МЧС и волонтерами в поселке Кача под Севастополем и отметил, что обстановка в регионе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.В четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазутаРаботающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - ПесковСевастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
https://crimea.ria.ru/20250116/vlasti-yalty-rasskazali-o-situatsii-s-vybrosami-mazuta-1143387987.html
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143225892_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9020f607aabe06c7847b9a2a1fc3c34f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, черное море, минприроды крыма, новости крыма
Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты

В Крыму собрали больше 17 тонн загрязненного мазутом песка

06:54 17.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Евпатории
Последствия разлива мазута в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки с побережья Крымского полуострова собрано более 17 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано почти 395 километров берега и 25 квадратных километров морской акватории. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.

"К уборке мазута привлечены 881 человек, задействовано 277 единиц техники, 34 плавсредства, два борта Ми-8 и 6 БПЛА. Обследовано 394,8 км береговой линии, 138,6 квадратных километров акватории и 25 кв. км с помощью систем БАС", - сообщила она в Telegram-канале.

За день было собрано 17,343 т загрязненного грунта, от нефтепродуктов очищено 1,387 км береговой линии – осталось очистить 0,52 км на острове Тузла. Спасли 55 птиц.
Накануне министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Он отметил, что работы в Крыму организованы на высоком уровне.
Александр Куренков также встретился с сотрудниками МЧС и волонтерами в поселке Кача под Севастополем и отметил, что обстановка в регионе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.
В четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.
В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
Работающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - Песков
Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 11:05
Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута
 
КрымРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЭкологияЧерное мореМинприроды КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37В Севастополе непогода остановила паром
09:28Морспасслужба начала откачку мазута из танкера у мыса Панагия
09:0880 лет освобождению Варшавы: как Красная армия остановила фабрику смерти
08:51Удары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
08:02Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа
07:41Керри сквозь слезы: грустная изнанка жизни великого комика
07:1230 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса
06:54Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты
06:38В музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы
06:02В Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорий
00:01Снова дожди и снегопады: погода в Крыму 17 января
00:00Какой сегодня праздник: 17 января
23:02Арест фигурантов дела Кириллова и ЧС в Севастополе: главное за день
22:50"Пощечина белому господину": зачем Украина отказывается от доллара
22:42Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму
22:21В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
22:03На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации
21:53Дэвид Линч - биография
21:33Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
21:25Умер Дэвид Линч
Лента новостейМолния