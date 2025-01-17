https://crimea.ria.ru/20250117/mazut-s-tankera-volgoneft-239-progreyut-pered-otkachkoy-1143435269.html

Мазут с танкера "Волгонефть-239" прогреют перед откачкой

Мазут с танкера "Волгонефть-239" прогреют перед откачкой - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Мазут с танкера "Волгонефть-239" прогреют перед откачкой

На кормовой части судна "Волгонефть-239" приступили к подготовительным работам для откачки мазута, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:10

2025-01-17T15:10

2025-01-17T15:14

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

керченский пролив

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

морспасслужба

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На кормовой части судна "Волгонефть-239" приступили к подготовительным работам для откачки мазута, сообщили в оперштабе Кубани.Он пояснил, что мазут М100 приобретает текучесть и его можно выгружать только при температуре порядка +45 градусов.Уточняется, что на данный момент температура воды, в которой находится судно, составляет +8 градусов. Чтобы нагреть мазут до нужной температуры, потребуется три дня. После этого с помощью судовых насосов его смогут выгрузить на берег.Выгружать нефтепродукты будут по судовым грузовым магистралям, специалисты уже проверили их герметичность.Мазутовозы с подогревом будут вывозить нефтепродукты и грузить в цистерны, добавил Чернов.Ранее в Морспасслужбе сообщали о начале первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятной погоде. Уточнялось, что откачку мазута закончат до конца января.Ранее специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия. Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров, которая защитит его от штормов, исключив возможность утечки нефтепродуктов в открытое море, и дает возможность специалистам начать первый этап откачки мазута из танков судна.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазы обследуют танкеры: ситуация в Крыму и на КубаниВ Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазутаГлава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму

керченский пролив

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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