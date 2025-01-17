https://crimea.ria.ru/20250117/likvidatsiya-chs-v-alushte-kak-organizovana-rabota-volonterov-1143434936.html

Ликвидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеров

Ликвидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеров - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Ликвидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеров

В Алуште создан специальный штаб для волонтеров и лечения пострадавших от мазута птиц. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T14:57

2025-01-17T14:57

2025-01-17T14:59

крым

алушта

волонтеры

разлив нефтепродуктов в черном море

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черное море

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птицы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Алуште создан специальный штаб для волонтеров и лечения пострадавших от мазута птиц. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе местной администрации.Кроме того, по заявкам в штаб подвозятся средства индивидуальной защиты, лекарства, медикаменты как для людей, так и для птиц.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что волонтеры, очищающие берега Крыма и Кубани, получат всю необходимую медицинскую помощь, поскольку мазутные испарения могут оказать вредное влияние на здоровье.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который должен организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пострадавших от мазута птиц могут выпустить во внутренние водоемыСпасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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