https://crimea.ria.ru/20250117/grenlandiya-ne-khochet-premer-ostrova-prokommentiroval-zayavleniya-trampa-1143419953.html

Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

Гренландцы не хотят, чтобы остров стал частью США. Об этом в интервью местным СМИ заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T09:58

2025-01-17T09:58

2025-01-17T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Гренландцы не хотят, чтобы остров стал частью США. Об этом в интервью местным СМИ заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, передает РИА Новости.Гренландия - самый большой остров в мире, который расположен на северо-востоке Америки, но до 1953 года был датской колонией. В 2009-м году Гренландия стала административной автономной единицей в составе Датского королевства.По словам Эгеде, Гренландия заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном и готова к американским инвестициям в сферу добычи ресурсов. Кроме того, Гренландия всегда будет частью НАТО, добавил он.Ранее о том, что остров должен стать частью США, неоднократно заявлял избранный президент страны Дональд Трамп. Остров стратегически важен для Вашингтона в целях защиты, в том числе от Китая и России, отмечал Трамп.Поэтому Соединенные Штаты Америки на данный момент создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя планы Дональда Трампу по присоединению Гренландии, заявил, что гренландцы могут поступить по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии, то есть выразить свою волю в ходе референдума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации ТрампаВ Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, гренландия, в мире, политика, новости, дональд трамп