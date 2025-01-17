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Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
Гренландцы не хотят, чтобы остров стал частью США. Об этом в интервью местным СМИ заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T09:58
2025-01-17T10:24
сша
гренландия
в мире
политика
новости
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Гренландцы не хотят, чтобы остров стал частью США. Об этом в интервью местным СМИ заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, передает РИА Новости.Гренландия - самый большой остров в мире, который расположен на северо-востоке Америки, но до 1953 года был датской колонией. В 2009-м году Гренландия стала административной автономной единицей в составе Датского королевства.По словам Эгеде, Гренландия заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном и готова к американским инвестициям в сферу добычи ресурсов. Кроме того, Гренландия всегда будет частью НАТО, добавил он.Ранее о том, что остров должен стать частью США, неоднократно заявлял избранный президент страны Дональд Трамп. Остров стратегически важен для Вашингтона в целях защиты, в том числе от Китая и России, отмечал Трамп.Поэтому Соединенные Штаты Америки на данный момент создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя планы Дональда Трампу по присоединению Гренландии, заявил, что гренландцы могут поступить по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии, то есть выразить свою волю в ходе референдума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации ТрампаВ Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
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сша, гренландия, в мире, политика, новости, дональд трамп
Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

Премьер Гренландии ответил на заявления Трампа о присоединении острова к США

09:58 17.01.2025 (обновлено: 10:24 17.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Гренландцы не хотят, чтобы остров стал частью США. Об этом в интервью местным СМИ заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, передает РИА Новости.
"Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", — сказал политик.
Гренландия - самый большой остров в мире, который расположен на северо-востоке Америки, но до 1953 года был датской колонией. В 2009-м году Гренландия стала административной автономной единицей в составе Датского королевства.
По словам Эгеде, Гренландия заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном и готова к американским инвестициям в сферу добычи ресурсов. Кроме того, Гренландия всегда будет частью НАТО, добавил он.
Ранее о том, что остров должен стать частью США, неоднократно заявлял избранный президент страны Дональд Трамп. Остров стратегически важен для Вашингтона в целях защиты, в том числе от Китая и России, отмечал Трамп.
Поэтому Соединенные Штаты Америки на данный момент создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие.
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя планы Дональда Трампу по присоединению Гренландии, заявил, что гренландцы могут поступить по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии, то есть выразить свою волю в ходе референдума.
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