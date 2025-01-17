Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день
Договор РФ и Ирана о стратегическом партнерстве и заявления Орбана - главное за день
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации и на курской линии. Заявление от Миноброны России о подготовке ответного удара за ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. Режим ЧС в Воронежской области из-за пожара на нефтебазе после вражеской атаки. Встреча президентов России Владимира Путина и Ирана Масуда Пезешкиана и подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине. Старт первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия. Планы Крымской железной дороги на 10-миллионый пассажиропоток в 2025 году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
За неделю Киев лишился 12945 военнослужащих, 49 боевиков сдались в плен, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Кроме того, российская армия нанесла восемь групповых ударов за неделю по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Силы ПВО сбили за неделю 12 американских ракет ATACMS и восемь британских Storm Shadow. В Курской области вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и уничтожены более 5,6 тысяч боевиков.
Россия и Иран
В пятницу в Кремле прошла встреча президентов России Владимира Путина и Ирана Масуда Пезешкиана. После подписан ряд документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это придаст еще больший импульс развитию отношений Москвы и Тегерана по всем направлениям сотрудничества двух стран, заявил Путин.
На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер также заявил, что Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем.
Атаки ВСУ
В четверг ВСУ попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные меры, заявили в пятницу в Мигобороны.
На территории Лискинского района Воронежской области 17 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе в Лискинском районе, который вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.
Заявления Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина – это серьезная угроза для европейской экономики. Если она станет частью ЕС, венгерские фермеры "могут закрывать свои магазины". По мнению кандидата экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ Андрея Вершицкого, Орбан не зря обеспокоен перспективой вступления Украины в Евросоюз. В странах ЕС переизбыток производства сельхозпродукции, и появление на аграрном рынке нового игрока еще больше обрушит цены на сырье.
Ситуация с мазутом
В пятницу в Морспасслужбе сообщали о начале первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятной погоде. Откачку мазута закончат до конца января.
На кормовой части судна в течение дня вели подготовительные работы. С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Такие данные приводит МЧС России.
В Севастополе вывезли 171,06 тонны загрязненного мазутом грунта, в пятницу из-за шторма работы приостанавливали.
Поезда в Крым
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 год, сообщает в пятницу пресс-служба Крымской железной дороги. Уточняется, что из них более 4 миллионов пассажиров – в дальнем сообщении, 6,55 миллионов – в пригородном. Также в течение года по Крыму будет курсировать 45 пар пригородных поездов в сутки, в летний период – 48 пар.
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