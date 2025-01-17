https://crimea.ria.ru/20250117/dogovor-s-iranom-i-zayavleniya-orbana-glavnoe-za-den-1143449216.html

Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день

Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день

Успехи армии России в зоне спецоперации и на курской линии. Заявление от Миноброны России о подготовке ответного удара за ракетную атаку ВСУ на Белгородскую... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T22:33

2025-01-17T22:33

2025-01-17T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации и на курской линии. Заявление от Миноброны России о подготовке ответного удара за ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. Режим ЧС в Воронежской области из-за пожара на нефтебазе после вражеской атаки. Встреча президентов России Владимира Путина и Ирана Масуда Пезешкиана и подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине. Старт первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия. Планы Крымской железной дороги на 10-миллионый пассажиропоток в 2025 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииЗа неделю Киев лишился 12945 военнослужащих, 49 боевиков сдались в плен, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Кроме того, российская армия нанесла восемь групповых ударов за неделю по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Силы ПВО сбили за неделю 12 американских ракет ATACMS и восемь британских Storm Shadow. В Курской области вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и уничтожены более 5,6 тысяч боевиков.Россия и ИранВ пятницу в Кремле прошла встреча президентов России Владимира Путина и Ирана Масуда Пезешкиана. После подписан ряд документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это придаст еще больший импульс развитию отношений Москвы и Тегерана по всем направлениям сотрудничества двух стран, заявил Путин.На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер также заявил, что Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем.Атаки ВСУВ четверг ВСУ попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные меры, заявили в пятницу в Мигобороны.На территории Лискинского района Воронежской области 17 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе в Лискинском районе, который вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.Заявления ОрбанаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина – это серьезная угроза для европейской экономики. Если она станет частью ЕС, венгерские фермеры "могут закрывать свои магазины". По мнению кандидата экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ Андрея Вершицкого, Орбан не зря обеспокоен перспективой вступления Украины в Евросоюз. В странах ЕС переизбыток производства сельхозпродукции, и появление на аграрном рынке нового игрока еще больше обрушит цены на сырье.Ситуация с мазутомВ пятницу в Морспасслужбе сообщали о начале первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятной погоде. Откачку мазута закончат до конца января. На кормовой части судна в течение дня вели подготовительные работы. С побережья Крыма и Краснодарского края убрали более 167 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Такие данные приводит МЧС России. В Севастополе вывезли 171,06 тонны загрязненного мазутом грунта, в пятницу из-за шторма работы приостанавливали.Поезда в КрымБолее 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 год, сообщает в пятницу пресс-служба Крымской железной дороги. Уточняется, что из них более 4 миллионов пассажиров – в дальнем сообщении, 6,55 миллионов – в пригородном. Также в течение года по Крыму будет курсировать 45 пар пригородных поездов в сутки, в летний период – 48 пар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250117/chudo-na-yaltinskoy-trasse---v-zhutkoy-massovoy-avarii-nikto-ne-postradal-1143447830.html

https://crimea.ria.ru/20250117/spasti-zhizn-drugomu-i-zaschitit-sebya-kak-etomu-uchat-v-krymu-1143447118.html

https://crimea.ria.ru/20250117/lokalnye-ledyanye-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1143445984.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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