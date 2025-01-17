Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе
Директор пятигорского завода ответит за крупную взятку при исполнении гособоронзаказа - СК
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Директор завода в Пятигорске пойдет под суд по подозрению в даче особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия "Пятигорский завод "Импульс", подозреваемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - сказано в сообщении.
По данным следствия, с 2017 по 2023 год Минобороны России заключено более десяти госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения на общую сумму более полумиллиарда рублей. К исполнению указанных контрактов в качестве субподрядчика привлекался завод "Импульс". На протяжении всех этих лет директор предприятия передавал должностному лицу госзаказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции, а также общее покровительство при исполнении гособоронногозаказа.
Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следкома России, уточняется в сообщении.
Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщалось ранее .
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