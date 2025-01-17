https://crimea.ria.ru/20250117/direktor-zavoda-v-pyatigorske-otvetit-za-vzyatku-pri-gosoboronzakaze-1143443579.html

Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе

Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе

Директор завода в Пятигорске пойдет под суд по подозрению в даче особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T16:25

2025-01-17T16:25

2025-01-17T16:25

гособоронзаказ

взятка

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Директор завода в Пятигорске пойдет под суд по подозрению в даче особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По данным следствия, с 2017 по 2023 год Минобороны России заключено более десяти госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения на общую сумму более полумиллиарда рублей. К исполнению указанных контрактов в качестве субподрядчика привлекался завод "Импульс". На протяжении всех этих лет директор предприятия передавал должностному лицу госзаказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции, а также общее покровительство при исполнении гособоронногозаказа.Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следкома России, уточняется в сообщении.Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщалось ранее .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал законСК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеЕще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гособоронзаказ, взятка, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости