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Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе
Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе
Директор завода в Пятигорске пойдет под суд по подозрению в даче особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T16:25
2025-01-17T16:25
гособоронзаказ
взятка
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Директор завода в Пятигорске пойдет под суд по подозрению в даче особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По данным следствия, с 2017 по 2023 год Минобороны России заключено более десяти госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения на общую сумму более полумиллиарда рублей. К исполнению указанных контрактов в качестве субподрядчика привлекался завод "Импульс". На протяжении всех этих лет директор предприятия передавал должностному лицу госзаказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции, а также общее покровительство при исполнении гособоронногозаказа.Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следкома России, уточняется в сообщении.Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщалось ранее .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал законСК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеЕще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку
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РИА Новости Крым
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гособоронзаказ, взятка, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе

Директор пятигорского завода ответит за крупную взятку при исполнении гособоронзаказа - СК

16:25 17.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Директор завода в Пятигорске пойдет под суд по подозрению в даче особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия "Пятигорский завод "Импульс", подозреваемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - сказано в сообщении.
По данным следствия, с 2017 по 2023 год Минобороны России заключено более десяти госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения на общую сумму более полумиллиарда рублей. К исполнению указанных контрактов в качестве субподрядчика привлекался завод "Импульс". На протяжении всех этих лет директор предприятия передавал должностному лицу госзаказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции, а также общее покровительство при исполнении гособоронногозаказа.
Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следкома России, уточняется в сообщении.
Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщалось ранее .
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве
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ГособоронзаказВзяткаРоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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