https://crimea.ria.ru/20250117/chudo-na-yaltinskoy-trasse---v-zhutkoy-massovoy-avarii-nikto-ne-postradal-1143447830.html
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T18:34
2025-01-17T18:34
2025-01-17T18:34
эксклюзивы риа новости крым
дтп
симферополь
гаи
происшествия
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143447715_0:24:520:316_1920x0_80_0_0_ca721f5ee06580fab47b62417858766c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет.По данным правоохранителей, авария произошла перед поворотом на село Ферсманово, Симферополького района.Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. По данным сервиса Яндекс-пробки, в районе ДТП образовался затор. Красным цветом помечен участок дороги вдоль Симферопольского водохранилища.В Крыму количество дорожно-транспортных происшествий за год снизилось почти на 10%, количество погибших в дорожных авариях уменьшилось на 7,7%, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП на Кубани погибли двоеВ селе под Бахчисараем сгорела "легковушка"В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143447715_0:0:474:355_1920x0_80_0_0_b93f03dba989664fd943f360b0971c7b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, симферополь, гаи, происшествия, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
Госавтоинспекция: на оживленной трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля