https://crimea.ria.ru/20250117/chudo-na-yaltinskoy-trasse---v-zhutkoy-massovoy-avarii-nikto-ne-postradal-1143447830.html

Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал

Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал

На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T18:34

2025-01-17T18:34

2025-01-17T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет.По данным правоохранителей, авария произошла перед поворотом на село Ферсманово, Симферополького района.Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. По данным сервиса Яндекс-пробки, в районе ДТП образовался затор. Красным цветом помечен участок дороги вдоль Симферопольского водохранилища.В Крыму количество дорожно-транспортных происшествий за год снизилось почти на 10%, количество погибших в дорожных авариях уменьшилось на 7,7%, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП на Кубани погибли двоеВ селе под Бахчисараем сгорела "легковушка"В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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