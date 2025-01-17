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Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T18:34
2025-01-17T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет.По данным правоохранителей, авария произошла перед поворотом на село Ферсманово, Симферополького района.Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. По данным сервиса Яндекс-пробки, в районе ДТП образовался затор. Красным цветом помечен участок дороги вдоль Симферопольского водохранилища.В Крыму количество дорожно-транспортных происшествий за год снизилось почти на 10%, количество погибших в дорожных авариях уменьшилось на 7,7%, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП на Кубани погибли двоеВ селе под Бахчисараем сгорела "легковушка"В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
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РИА Новости Крым
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дтп, симферополь, гаи, происшествия, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма
Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал

Госавтоинспекция: на оживленной трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля

18:34 17.01.2025
 
© Скриншот с видео очевидцаДТП под Симферополем
ДТП под Симферополем
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На оживленном участке Ялтинской трассе в Крыму столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили РА Новости Крым в Госавтоинпекции региона, пострадавших в ДТП нет.
По данным правоохранителей, авария произошла перед поворотом на село Ферсманово, Симферополького района.
"Один из водителей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, после чего в них въехала третья машина. Обошлось без пострадавших", - сообщили в профильном ведомстве.
Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. По данным сервиса Яндекс-пробки, в районе ДТП образовался затор. Красным цветом помечен участок дороги вдоль Симферопольского водохранилища.
В Крыму количество дорожно-транспортных происшествий за год снизилось почти на 10%, количество погибших в дорожных авариях уменьшилось на 7,7%, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.
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