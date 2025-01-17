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Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T22:50
2025-01-17T22:50
2025-01-17T23:05
владислав шапша
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
калужская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу вечером сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Сейчас на месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет, уточнил глава области.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. 17 января из-за пожара в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУСильный пожар охватил завод по производству ацетона в ГатчинеАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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владислав шапша, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости, калужская область
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
Промышленный объект горит в Калужской области после атаки БПЛА - губернатор Шапша
22:50 17.01.2025 (обновлено: 23:05 17.01.2025)