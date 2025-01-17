https://crimea.ria.ru/20250117/bespilotnaya-ataka-na-kaluzhskuyu-oblast---gorit-promyshlennyy-obekt-1143450925.html

Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект

Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект

Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T22:50

2025-01-17T22:50

2025-01-17T23:05

владислав шапша

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

новости

калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу вечером сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Сейчас на месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет, уточнил глава области.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. 17 января из-за пожара в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУСильный пожар охватил завод по производству ацетона в ГатчинеАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно

калужская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости, калужская область