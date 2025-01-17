Рейтинг@Mail.ru
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250117/bespilotnaya-ataka-na-kaluzhskuyu-oblast---gorit-promyshlennyy-obekt-1143450925.html
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T22:50
2025-01-17T23:05
владислав шапша
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132020271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13a002f4d59b4d2293fd508b5a27e060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу вечером сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Сейчас на месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет, уточнил глава области.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. 17 января из-за пожара в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУСильный пожар охватил завод по производству ацетона в ГатчинеАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132020271_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ca2f857d6eec6ed5628807227b83c87a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости, калужская область
Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект

Промышленный объект горит в Калужской области после атаки БПЛА - губернатор Шапша

22:50 17.01.2025 (обновлено: 23:05 17.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный на пожаре
Пожарный на пожаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом в пятницу вечером сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет, уточнил глава области.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. 17 января из-за пожара в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
Сильный пожар охватил завод по производству ацетона в Гатчине
Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно
 
Владислав ШапшаОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарНовостиКалужская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
22:33Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день
21:55Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку
21:40Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк
21:16Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры
21:14Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
20:41420 детей родилось в Крыму с начала года
20:05Новый гимн Крыма: сколько вариантов подано на конкурс
19:37Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии
19:05Локальные ледяные дожди: погода в Крыму на выходные
18:47Рейд в Севастополе открыт
18:41Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в Крыму
18:34Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
18:05В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
18:02Путин высказался о будущем Сирии
17:51Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин
17:23Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
17:19В Севастополе очистили морское дно в местах крещенских купаний
16:47"Огромная дыра" в евробюджете: почему Орбан не хочет видеть Украину в ЕС
16:25Директор завода в Пятигорске ответит за взятку при гособоронзаказе
Лента новостейМолния