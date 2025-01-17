https://crimea.ria.ru/20250117/80-let-osvobozhdeniyu-varshavy-kak-krasnaya-armiya-ostanovila-fabriku-smerti-1143418507.html

80 лет освобождению Варшавы: как Красная армия остановила фабрику смерти

80 лет освобождению Варшавы: как Красная армия остановила фабрику смерти - РИА Новости Крым, 17.01.2025

80 лет освобождению Варшавы: как Красная армия остановила фабрику смерти

Министерство обороны России к 80-й годовщине освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков открыло на своем сайте новый раздел, в котором рассказывает... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T09:08

2025-01-17T09:08

2025-01-17T09:08

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Министерство обороны России к 80-й годовщине освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков открыло на своем сайте новый раздел, в котором рассказывает историю времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.В Минобороны напомнили, что немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек."Ежедневно в лагерь смерти прибывало со всей оккупированной Европы около 10 эшелонов с людьми. В каждом эшелоне было 40-50 вагонов. В каждом вагоне – от 50 до 100 человек", - уточняют в военном ведомстве.Людей делили на четыре категории. Большую часть из них отправляли в газовые камеры, а затем их тела сжигали в крематориях. На промышленных предприятиях различных компаний трудилась вторая группа людей, более 340 тысяч из которых скончались от болезней, истязаний и казней.Молодые женщины, отобранные нацистами для утех, работы в качестве прислуги и для сортировки личных вещей заключенных, составляли четвертую часть узников.Перед наступлением Красной Армии в конце 1944 года фашисты начали уничтожать следы своих преступлений. Они сжигали документы, разбирали и подрывали некоторые объекты.17-21 января 1945 года узников, которые имели силы идти, эвакуировали в тыл Третьего рейха. 27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены."По разным оценкам, в 1940-1945 годах в концлагере погибло от 1,5 до 4 млн человек", - сообщает военное ведомство.В Польше за несколько лет снесены сотни памятников советским воинам, многие монументы были осквернены. Каждый год 9 мая активисты вступают в потасовку с теми, кто хочет почтить память павших в годы войны и отпраздновать день Великой Победы.По мнению председателя комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, война с памятниками в Европе нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле. Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыПутин поручил привести в порядок все памятники ко Дню ПобедыВ музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы

https://crimea.ria.ru/20241017/chem-otvetit-polsha-na-oskvernenie-pamyatnika-zhertvam-volyni--mnenie-1141135323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, министерство обороны рф, фашизм, история, великая отечественная война, вторая мировая война, в мире, новости