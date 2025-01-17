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Почти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Почти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю
Почти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Почти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю
За неделю Киев лишился 12945 военнослужащих, 49 боевиков сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T16:09
2025-01-17T16:21
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За неделю Киев лишился 12945 военнослужащих, 49 боевиков сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Также уничтожены 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Калиново Харьковской Области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два М113 производства США и VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777. Уничтожены семь складов боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три Leopard, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять М113, боевая машина пехоты Bradley и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, французский бронетранспортер VAB и боевая машина Cobra II турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.Военнослужащие подразделений "Восток"освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и Stryker производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.Бойцы "Днепра" ликвидировали до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов.Кроме того, по данным Минобороны, за неделю средствами ПВ были сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow, семь авиационных бомб Hammer, 48 РСЗО HIMARS, а также 747 БПЛА самолетного типа."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - добавили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронтеНаступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 селаКиев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Почти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю

12945 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за неделю – Минобороны

16:09 17.01.2025 (обновлено: 16:21 17.01.2025)
 
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Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За неделю Киев лишился 12945 военнослужащих, 49 боевиков сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Также уничтожены 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.
Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Калиново Харьковской Области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два М113 производства США и VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777. Уничтожены семь складов боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три Leopard, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять М113, боевая машина пехоты Bradley и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, французский бронетранспортер VAB и боевая машина Cobra II турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.
Военнослужащие подразделений "Восток"освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и Stryker производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.
Бойцы "Днепра" ликвидировали до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов.
Кроме того, по данным Минобороны, за неделю средствами ПВ были сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow, семь авиационных бомб Hammer, 48 РСЗО HIMARS, а также 747 БПЛА самолетного типа.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - добавили в военном ведомстве.
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