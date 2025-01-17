https://crimea.ria.ru/20250117/420-detey-rodilos-v-krymu-s-nachala-goda-1143425471.html

420 детей родилось в Крыму с начала года

420 детей родилось в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 17.01.2025

420 детей родилось в Крыму с начала года

С начала года в Крыму появились на свет 420 детей, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T20:41

2025-01-17T20:41

2025-01-17T20:41

крым

новости крыма

рождаемость

совет министров рк

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму появились на свет 420 детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.Отмечается, что наибольшее количество детей родилось в Симферополе – всего 129, из них 221 мальчик и 199 девочек, а также пять двоен.Также в крымской столице зарегистрировали наибольшее количество браков – 34, добавили в правительстве. Средний возраст новобрачных женщин составил 28 лет, а для мужчин – 32 года.В новогоднюю ночь в Крыму родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе первым в 2025 году родился мальчикВ Крыму родилась "королевская" двойняБолее 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, рождаемость, совет министров рк, общество