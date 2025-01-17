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420 детей родилось в Крыму с начала года
420 детей родилось в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 17.01.2025
420 детей родилось в Крыму с начала года
С начала года в Крыму появились на свет 420 детей, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T20:41
2025-01-17T20:41
2025-01-17T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму появились на свет 420 детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.Отмечается, что наибольшее количество детей родилось в Симферополе – всего 129, из них 221 мальчик и 199 девочек, а также пять двоен.Также в крымской столице зарегистрировали наибольшее количество браков – 34, добавили в правительстве. Средний возраст новобрачных женщин составил 28 лет, а для мужчин – 32 года.В новогоднюю ночь в Крыму родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе первым в 2025 году родился мальчикВ Крыму родилась "королевская" двойняБолее 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, рождаемость, совет министров рк, общество
420 детей родилось в Крыму с начала года
С начала 2025 года в Крыму родились 420 детей и зарегистрировано 166 браков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму появились на свет 420 детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"В первые дни 2025 года в Крыму зарегистрировано 420 рождений и 166 браков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество детей родилось в Симферополе – всего 129, из них 221 мальчик и 199 девочек, а также пять двоен.
"Среди редких имен для новорожденных оказались: Таймия, Александр-Николай, Милания-Герда, Лукьян, Владлена, Асия, Мира, Мирра, Климент, Евдокия, Ануш, Захарий, Жан, Юлиан, Настасья, Эсин, Эльяна", - сообщили в пресс-службе.
Также в крымской столице зарегистрировали наибольшее количество браков – 34, добавили в правительстве. Средний возраст новобрачных женщин составил 28 лет, а для мужчин – 32 года.
В новогоднюю ночь в Крыму родились восемь детей
– шесть мальчиков и две девочки.
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