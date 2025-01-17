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30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса
30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2025
30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса
Больше тридцати улиц, семь СНТ, четыре села под Севастополем и поселок Кача временно останутся без света из-за неотложных работ на сетях в пятницу. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T07:12
2025-01-17T08:20
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севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Больше тридцати улиц, семь СНТ, четыре села под Севастополем и поселок Кача временно останутся без света из-за неотложных работ на сетях в пятницу. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".По информации предприятия, с 09:00 до 15:00 временно будет ограничена подача электроэнергии по улицам: 1-я Комендорская, 3-я Комендорская, 4-я Комендорская, 2-я Комендорская, Каштановая, 5-я Комендорская, 6-я Комендорская, Владимира Папидзе, Монастырское шоссе, Динамовская, Каменная (и по одноименному переулку), а также на ОК ЖСТИЗ "Солнечный", на СНТ: "Гидрограф", "Сапун-гора", "Бутон", "Металлист", "Горнодолинный", "Динамо". Подача электроэнергии будет временно ограничена на мемориальном комплексе "Диорама".В поселке Кача света не будет в ряде домов по улицам Красноармейская и Нестерова.Кроме того, по заявке ГБУ "Горсвет" будет ограничена подача электроэнергии с 08:00 до 17:00 в пятницу по следующим улицам: Полевая, Ивана Франко, Урожайная, Коцюбинского, Котляревского, Мате Залки, Василия Шукшина, Тайфунная, Виноградная, Паши Ангелиной, С. Дуплия, Б. Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина. Также света не будет у части абонентов по переулку Компасному, на бульваре Гидронавтов, в проездах Фрегатном и Стрелковом, на хуторе Лукомского - ТСН "Родник", в ТСН СТ "Корабел" и ТСН "Золотая балка", а также на 10 км Балаклавского шоссе – освещение дороги.С 11:00 до 18:00 свет отключат в КСП "Красный октябрь". А в период с 11:00 до 18:00 по одному часу два раза в селах Резервное, Гончарное и Орлиное.Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 16:00 в селе Черноречье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыСотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры
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новости, новости севастополя, севастополь, электросети, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, севастопольэнерго
30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса

Больше 30 улиц и четыре села под Севастополем останутся без света из-за работ на сетях

07:12 17.01.2025 (обновлено: 08:20 17.01.2025)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Больше тридцати улиц, семь СНТ, четыре села под Севастополем и поселок Кача временно останутся без света из-за неотложных работ на сетях в пятницу. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
По информации предприятия, с 09:00 до 15:00 временно будет ограничена подача электроэнергии по улицам: 1-я Комендорская, 3-я Комендорская, 4-я Комендорская, 2-я Комендорская, Каштановая, 5-я Комендорская, 6-я Комендорская, Владимира Папидзе, Монастырское шоссе, Динамовская, Каменная (и по одноименному переулку), а также на ОК ЖСТИЗ "Солнечный", на СНТ: "Гидрограф", "Сапун-гора", "Бутон", "Металлист", "Горнодолинный", "Динамо". Подача электроэнергии будет временно ограничена на мемориальном комплексе "Диорама".
В поселке Кача света не будет в ряде домов по улицам Красноармейская и Нестерова.
Кроме того, по заявке ГБУ "Горсвет" будет ограничена подача электроэнергии с 08:00 до 17:00 в пятницу по следующим улицам: Полевая, Ивана Франко, Урожайная, Коцюбинского, Котляревского, Мате Залки, Василия Шукшина, Тайфунная, Виноградная, Паши Ангелиной, С. Дуплия, Б. Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина.
Также света не будет у части абонентов по переулку Компасному, на бульваре Гидронавтов, в проездах Фрегатном и Стрелковом, на хуторе Лукомского - ТСН "Родник", в ТСН СТ "Корабел" и ТСН "Золотая балка", а также на 10 км Балаклавского шоссе – освещение дороги.
С 11:00 до 18:00 свет отключат в КСП "Красный октябрь". А в период с 11:00 до 18:00 по одному часу два раза в селах Резервное, Гончарное и Орлиное.
Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 16:00 в селе Черноречье.
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НовостиНовости СевастополяСевастопольЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаСевастопольэнерго
 
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