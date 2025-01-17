https://crimea.ria.ru/20250117/30-sevastopolskikh-ulits-i-chetyre-sela-ostanutsya-bez-sveta-adresa-1143403554.html

30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса

30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2025

30 севастопольских улиц и четыре села останутся без света: адреса

Больше тридцати улиц, семь СНТ, четыре села под Севастополем и поселок Кача временно останутся без света из-за неотложных работ на сетях в пятницу. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T07:12

2025-01-17T07:12

2025-01-17T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Больше тридцати улиц, семь СНТ, четыре села под Севастополем и поселок Кача временно останутся без света из-за неотложных работ на сетях в пятницу. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".По информации предприятия, с 09:00 до 15:00 временно будет ограничена подача электроэнергии по улицам: 1-я Комендорская, 3-я Комендорская, 4-я Комендорская, 2-я Комендорская, Каштановая, 5-я Комендорская, 6-я Комендорская, Владимира Папидзе, Монастырское шоссе, Динамовская, Каменная (и по одноименному переулку), а также на ОК ЖСТИЗ "Солнечный", на СНТ: "Гидрограф", "Сапун-гора", "Бутон", "Металлист", "Горнодолинный", "Динамо". Подача электроэнергии будет временно ограничена на мемориальном комплексе "Диорама".В поселке Кача света не будет в ряде домов по улицам Красноармейская и Нестерова.Кроме того, по заявке ГБУ "Горсвет" будет ограничена подача электроэнергии с 08:00 до 17:00 в пятницу по следующим улицам: Полевая, Ивана Франко, Урожайная, Коцюбинского, Котляревского, Мате Залки, Василия Шукшина, Тайфунная, Виноградная, Паши Ангелиной, С. Дуплия, Б. Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина. Также света не будет у части абонентов по переулку Компасному, на бульваре Гидронавтов, в проездах Фрегатном и Стрелковом, на хуторе Лукомского - ТСН "Родник", в ТСН СТ "Корабел" и ТСН "Золотая балка", а также на 10 км Балаклавского шоссе – освещение дороги.С 11:00 до 18:00 свет отключат в КСП "Красный октябрь". А в период с 11:00 до 18:00 по одному часу два раза в селах Резервное, Гончарное и Орлиное.Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 16:00 в селе Черноречье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыСотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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