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Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20241231/zapechatlet-vse-glavnye-krymskie-fotografii-dekabrya-1142985522.html
Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
Последний из 12 "братьев" года был серым, дождливым и ветреным по погоде, а по событиям – ярким, героическим, запоминающимся. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T15:10
2024-12-31T15:10
фотоленты
крым
разлив нефтепродуктов в черном море
керчь
новый год 2025
минсельхоз крыма
евпатория
государственный совет рк (госсовет)
хлеб
крымские татары
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Последний из 12 "братьев" года был серым, дождливым и ветреным по погоде, а по событиям – ярким, героическим, запоминающимся. От первого до последнего дня месяца, корреспонденты РИА Новости Крым сопровождали его с фотокамерами, чтобы остановить мгновенья последних 30 дней 2024 года.Пересмотрите эти фотографии вместе с нами и вспомните еще раз, чтобы запомнить навсегда то, что уже не повторится: от черного мазута на золотом песке Крыма до ярких блестящих шаров, которые вместе с нами встречают новый, 2025 год.
https://crimea.ria.ru/20241231/prosil-proscheniya-u-rossiyan-25-let-nazad-eltsin-ushel-s-posta-prezidenta-rf-1143032978.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, разлив нефтепродуктов в черном море, керчь, новый год 2025, минсельхоз крыма, евпатория, государственный совет рк (госсовет), хлеб, крымские татары, владимир трегуб, владимир путин (политик), мчс крыма, промышленность в крыму, образование в крыму и севастополе, волонтеры, культура, великая отечественная война, поисковые работы, риа новости крым, елка, фонд "защитники отечества", подвиги героев
Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря

Последний месяц 2024 года в фотокадрах

15:10 31.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлка на площади им. Денина в Симферополе
Елка на площади им. Денина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Последний из 12 "братьев" года был серым, дождливым и ветреным по погоде, а по событиям – ярким, героическим, запоминающимся.
От первого до последнего дня месяца, корреспонденты РИА Новости Крым сопровождали его с фотокамерами, чтобы остановить мгновенья последних 30 дней 2024 года.
Пересмотрите эти фотографии вместе с нами и вспомните еще раз, чтобы запомнить навсегда то, что уже не повторится: от черного мазута на золотом песке Крыма до ярких блестящих шаров, которые вместе с нами встречают новый, 2025 год.
© РИА Новости Крым

В Крыму следят за движением пятен мазута из потерпевших крушение танкеров в сторону полуострова и ликвидируют уже имеющиеся разливы на востоке Крыма. За несколько суток убрали 129 тонн.

Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
1 из 18

В Крыму следят за движением пятен мазута из потерпевших крушение танкеров в сторону полуострова и ликвидируют уже имеющиеся разливы на востоке Крыма. За несколько суток убрали 129 тонн.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных.

Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных
2 из 18

Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Тут же пекут отличный хлеб.

Кондитерская фабрика в Евпатории
3 из 18

На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Тут же пекут отличный хлеб.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму работает меховая фабрика. Изделия такого высокого качества, что их покупают в Якутии.

Крымская меховая фабрика
4 из 18

В Крыму работает меховая фабрика. Изделия такого высокого качества, что их покупают в Якутии.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Очередные противопожарные учения спасателей МЧС в Крыму прошли в декабре.

Учения спасателей МЧС в Крыму
5 из 18

Очередные противопожарные учения спасателей МЧС в Крыму прошли в декабре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

В Крыму прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина.

Глава Крыма Сергей Аксенов на съезде депутатов крымских татар в Симферополе
6 из 18

В Крыму прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости Крым

В Крыму работает гимназия-интернат для одаренных в науках и искусствах детей. Обучение, питание и проживание для 300 детей абсолютно бесплатное.

Крымская гимназия-интернат для одаренных детей
7 из 18

В Крыму работает гимназия-интернат для одаренных в науках и искусствах детей. Обучение, питание и проживание для 300 детей абсолютно бесплатное.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Путина, совмещенная с "Прямой линией". Были озвучены и вопросы и из Крыма.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным
8 из 18

19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Путина, совмещенная с "Прямой линией". Были озвучены и вопросы и из Крыма.

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым

Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков России.

Водонапорные башни для обеспечения центра водой
9 из 18

Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков России.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

3 декабря вся страна провела памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.

В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
10 из 18

3 декабря вся страна провела памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев. Первое место получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе.

Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
11 из 18

В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев. Первое место получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В день волонтера герои материалов РИА Новости Крым получили награды от руководства мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики,. На фото – "фронтовая фея" Татьяна Савицкая.

Награждение волонтеров ко Дню добровольца в России – в нашем пресс-центре
12 из 18

В день волонтера герои материалов РИА Новости Крым получили награды от руководства мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики,. На фото – "фронтовая фея" Татьяна Савицкая.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
13 из 18

На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.

© РИА Новости Крым
© Галина Амарандо

Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".

Журналист года
14 из 18

Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".

© Галина Амарандо
© РИА Новости Крым

В Крыму в начале декабря приступили к вырубке сосен. Часть из них, самых красивых и ровных, украсят жилища крымчан и севастопольцев на Новый год.

Вырубка сосен в Бахчисарайском районе Крыма
15 из 18

В Крыму в начале декабря приступили к вырубке сосен. Часть из них, самых красивых и ровных, украсят жилища крымчан и севастопольцев на Новый год.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции.

В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
16 из 18

Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым активно готовится к Новому году. Такой сувенир, как на фото, работы местных мастеров, можно будет приобрести на традиционных новогодних ярмарках ремесленников.

Новогодние игрушки
17 из 18

Крым активно готовится к Новому году. Такой сувенир, как на фото, работы местных мастеров, можно будет приобрести на традиционных новогодних ярмарках ремесленников.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На вокзале Симферополя поезда в предновогодние дни встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка.

На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
18 из 18

На вокзале Симферополя поезда в предновогодние дни встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка.

© РИА Новости Крым
1 из 18

В Крыму следят за движением пятен мазута из потерпевших крушение танкеров в сторону полуострова и ликвидируют уже имеющиеся разливы на востоке Крыма. За несколько суток убрали 129 тонн.

© РИА Новости Крым
2 из 18

Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных.

© РИА Новости Крым
3 из 18

На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Тут же пекут отличный хлеб.

© РИА Новости Крым
4 из 18

В Крыму работает меховая фабрика. Изделия такого высокого качества, что их покупают в Якутии.

© РИА Новости Крым
5 из 18

Очередные противопожарные учения спасателей МЧС в Крыму прошли в декабре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 18

В Крыму прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
7 из 18

В Крыму работает гимназия-интернат для одаренных в науках и искусствах детей. Обучение, питание и проживание для 300 детей абсолютно бесплатное.

© РИА Новости Крым
8 из 18

19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Путина, совмещенная с "Прямой линией". Были озвучены и вопросы и из Крыма.

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 18

Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков России.

© РИА Новости Крым
10 из 18

3 декабря вся страна провела памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 18

В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев. Первое место получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе.

© РИА Новости Крым
12 из 18

В день волонтера герои материалов РИА Новости Крым получили награды от руководства мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики,. На фото – "фронтовая фея" Татьяна Савицкая.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 18

На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.

© РИА Новости Крым
14 из 18

Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".

© Галина Амарандо
15 из 18

В Крыму в начале декабря приступили к вырубке сосен. Часть из них, самых красивых и ровных, украсят жилища крымчан и севастопольцев на Новый год.

© РИА Новости Крым
16 из 18

Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции.

© РИА Новости Крым
17 из 18

Крым активно готовится к Новому году. Такой сувенир, как на фото, работы местных мастеров, можно будет приобрести на традиционных новогодних ярмарках ремесленников.

© РИА Новости Крым
18 из 18

На вокзале Симферополя поезда в предновогодние дни встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка.

© РИА Новости Крым
Президент РФ Борис Ельцин. - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
12:00
Исторический день: 25 лет назад Ельцин ушел с поста президента России
 
ФотолентыКрымРазлив нефтепродуктов в Черном мореКерчьНовый год 2025Минсельхоз КрымаЕвпаторияГосударственный совет РК (Госсовет)ХлебКрымские татарыВладимир ТрегубВладимир Путин (политик)МЧС КрымаПромышленность в КрымуОбразование в Крыму и СевастополеВолонтерыКультураВеликая Отечественная войнаПоисковые работыРИА Новости КрымЕлкаФонд "Защитники Отечества"Подвиги героев
 
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