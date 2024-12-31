Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря

Последний месяц 2024 года в фотокадрах
В Крыму следят за движением пятен мазута из потерпевших крушение танкеров в сторону полуострова и ликвидируют уже имеющиеся разливы на востоке Крыма. За несколько суток убрали 129 тонн.
В Крыму следят за движением пятен мазута из потерпевших крушение танкеров в сторону полуострова и ликвидируют уже имеющиеся разливы на востоке Крыма. За несколько суток убрали 129 тонн.
Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных.
Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных.
На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Тут же пекут отличный хлеб.
На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Тут же пекут отличный хлеб.
В Крыму работает меховая фабрика. Изделия такого высокого качества, что их покупают в Якутии.
В Крыму работает меховая фабрика. Изделия такого высокого качества, что их покупают в Якутии.
Очередные противопожарные учения спасателей МЧС в Крыму прошли в декабре.
Очередные противопожарные учения спасателей МЧС в Крыму прошли в декабре.
В Крыму прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина.
В Крыму прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина.
В Крыму работает гимназия-интернат для одаренных в науках и искусствах детей. Обучение, питание и проживание для 300 детей абсолютно бесплатное.
В Крыму работает гимназия-интернат для одаренных в науках и искусствах детей. Обучение, питание и проживание для 300 детей абсолютно бесплатное.
19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Путина, совмещенная с "Прямой линией". Были озвучены и вопросы и из Крыма.
19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Путина, совмещенная с "Прямой линией". Были озвучены и вопросы и из Крыма.
Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков России.
Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков России.
3 декабря вся страна провела памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.
3 декабря вся страна провела памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.
В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев. Первое место получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе.
В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев. Первое место получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе.
В день волонтера герои материалов РИА Новости Крым получили награды от руководства мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики,. На фото – "фронтовая фея" Татьяна Савицкая.
В день волонтера герои материалов РИА Новости Крым получили награды от руководства мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики,. На фото – "фронтовая фея" Татьяна Савицкая.
На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.
На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.
Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".
Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".
В Крыму в начале декабря приступили к вырубке сосен. Часть из них, самых красивых и ровных, украсят жилища крымчан и севастопольцев на Новый год.
В Крыму в начале декабря приступили к вырубке сосен. Часть из них, самых красивых и ровных, украсят жилища крымчан и севастопольцев на Новый год.
Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции.
Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции.
Крым активно готовится к Новому году. Такой сувенир, как на фото, работы местных мастеров, можно будет приобрести на традиционных новогодних ярмарках ремесленников.
Крым активно готовится к Новому году. Такой сувенир, как на фото, работы местных мастеров, можно будет приобрести на традиционных новогодних ярмарках ремесленников.
На вокзале Симферополя поезда в предновогодние дни встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка.
На вокзале Симферополя поезда в предновогодние дни встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка.
В Крыму следят за движением пятен мазута из потерпевших крушение танкеров в сторону полуострова и ликвидируют уже имеющиеся разливы на востоке Крыма. За несколько суток убрали 129 тонн.
Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных.
На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Тут же пекут отличный хлеб.
В Крыму работает меховая фабрика. Изделия такого высокого качества, что их покупают в Якутии.
Очередные противопожарные учения спасателей МЧС в Крыму прошли в декабре.
В Крыму прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина.
В Крыму работает гимназия-интернат для одаренных в науках и искусствах детей. Обучение, питание и проживание для 300 детей абсолютно бесплатное.
19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Путина, совмещенная с "Прямой линией". Были озвучены и вопросы и из Крыма.
Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков России.
3 декабря вся страна провела памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.
В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев. Первое место получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе.
В день волонтера герои материалов РИА Новости Крым получили награды от руководства мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики,. На фото – "фронтовая фея" Татьяна Савицкая.
На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.
Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".
В Крыму в начале декабря приступили к вырубке сосен. Часть из них, самых красивых и ровных, украсят жилища крымчан и севастопольцев на Новый год.
Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции.
Крым активно готовится к Новому году. Такой сувенир, как на фото, работы местных мастеров, можно будет приобрести на традиционных новогодних ярмарках ремесленников.
На вокзале Симферополя поезда в предновогодние дни встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка.