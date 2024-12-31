Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря

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Журналисты сайтаРИА Новости Крым и радио"Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".