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Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма
Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма
Новые проекты, которые будут реализованы в Крыму в том числе благодаря подписанию соглашений по итогам VI Ялтинского международного экономического форума... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T06:23
2024-12-11T06:23
радио "спутник в крыму"
сергей ганзий
ямэф
туризм в крыму
крым курортный
отдых в крыму
мнения
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Новые проекты, которые будут реализованы в Крыму в том числе благодаря подписанию соглашений по итогам VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), направлены на то, чтобы Крым мог принимать туристов круглогодично. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).По его мнению, вопрос развития туристской инфраструктуры касается не только Крыма, а в целом России. И все программы, включая федеральные, а также национальные проекты, такие как "Туризм и индустрия гостеприимства", направлены в том числе на то, чтобы ликвидировать проблемы в количестве номерного фонда, подчеркнул министр."Задачи стоят прежде всего по реновированию номерного фонда", – отметил Ганзий.Глава профильного министерства уверен, что проекты, которые будут реализованы в Крыму в рамках новых соглашений, в том числе подписанных на ЯМЭФ, в скором времени превратят Крым в круглогодичный курорт.Кроме того, развитие разных видов туризма будет способствовать тому, что гости полуострова захотят оставаться здесь на отдых на большее количество дней, добавил он.Напомним, по итогам Ялтинского международного экономического форума было подписано 9 соглашений и меморандумов на общую сумму 37 миллиардов рублей. Из них более 4 миллиардов будут потрачены в рамках инвестпроектов в Крыму для развития туристического кластера и индустрии гостеприимства.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Крым с его колоссальным сосредоточением лечебных природных ресурсов вернет себе статус всероссийской здравницы, когда догонит тренды оздоровительного туризма в стране.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублейВ Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезоньеДля работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь
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РИА Новости Крым
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96
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сергей ганзий, ямэф, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму, мнения, крым
Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма

Новые инвестпроекты в сфере туризма в Крыму позволят принимать много гостей круглогодично

06:23 11.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Новые проекты, которые будут реализованы в Крыму в том числе благодаря подписанию соглашений по итогам VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), направлены на то, чтобы Крым мог принимать туристов круглогодично. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По его мнению, вопрос развития туристской инфраструктуры касается не только Крыма, а в целом России. И все программы, включая федеральные, а также национальные проекты, такие как "Туризм и индустрия гостеприимства", направлены в том числе на то, чтобы ликвидировать проблемы в количестве номерного фонда, подчеркнул министр.
"Задачи стоят прежде всего по реновированию номерного фонда", – отметил Ганзий.
Глава профильного министерства уверен, что проекты, которые будут реализованы в Крыму в рамках новых соглашений, в том числе подписанных на ЯМЭФ, в скором времени превратят Крым в круглогодичный курорт.

"Это проекты (связанные – ред.) с качественным номерным фондом и качественной дополнительной инфраструктурой. Это SPA-комплексы, открытые подогреваемые бассейны, детские локации и конгресс-холлы, которые будут способствовать тому, что рамки туристского сезона будут постепенно расширяться… Это позволит принимать гостей круглогодично", – сказал министр.

Кроме того, развитие разных видов туризма будет способствовать тому, что гости полуострова захотят оставаться здесь на отдых на большее количество дней, добавил он.
Напомним, по итогам Ялтинского международного экономического форума было подписано 9 соглашений и меморандумов на общую сумму 37 миллиардов рублей. Из них более 4 миллиардов будут потрачены в рамках инвестпроектов в Крыму для развития туристического кластера и индустрии гостеприимства.
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Крым с его колоссальным сосредоточением лечебных природных ресурсов вернет себе статус всероссийской здравницы, когда догонит тренды оздоровительного туризма в стране.
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