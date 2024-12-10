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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе приостановили работу катера и паромы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.12.2024

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севастополь

транспорт

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крым

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу катера и паромы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причине временной приостановки сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе. Во вторник в регионе ожидается дождь и до 15 градусов тепла, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, морской транспорт, логистика, новости крыма, крым, общественный транспорт