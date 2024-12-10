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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили работу катера и паромы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T11:11
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севастополь
транспорт
морской транспорт
логистика
новости крыма
крым
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу катера и паромы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причине временной приостановки сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе. Во вторник в регионе ожидается дождь и до 15 градусов тепла, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, морской транспорт, логистика, новости крыма, крым, общественный транспорт
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили паромы и катера

11:11 10.12.2024 (обновлено: 11:13 10.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу катера и паромы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причине временной приостановки сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе. Во вторник в регионе ожидается дождь и до 15 градусов тепла, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.
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