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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновили морское сообщение. Об этом свидетельствуют данные городского департамента транспорта. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T11:39
2024-12-10T11:39
2024-12-10T11:39
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
паромы и катера в севастополе
новости крыма
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общество
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили морское сообщение. Об этом свидетельствуют данные городского департамента транспорта.Рейд был закрыт в городе порядка 20 минут. Причина приостановки курсирования катеров и паромов через бухту не сообщалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе. Во вторник в регионе ожидается дождь и до 15 градусов тепла, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта