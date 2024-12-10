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В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ

В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ

В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 200 украинских боевиков за сутки, а также восемь боевых бронемашин и два минометных орудия. Об этом... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T15:24

2024-12-10T15:24

2024-12-10T15:24

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 200 украинских боевиков за сутки, а также восемь боевых бронемашин и два минометных орудия. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили формирования противника возле Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки и Свердликово. Авиация и артиллерия разбили силы и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Локня, Мирный, Нижний Клин, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Павловка в Сумской области.Всего за время боев на Курском направлении противник потерял больше 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронемашин, а также сотни единиц другой техники, в том числе, и западного производства.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает боевиков с херсонского на правления в Курскую область.В понедельник в Минобороны России рапортовали, что еще 1530 украинских боевиков были уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиПутин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской областиВ Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу