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В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ
В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ
В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 200 украинских боевиков за сутки, а также восемь боевых бронемашин и два минометных орудия. Об этом... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T15:24
2024-12-10T15:24
2024-12-10T15:24
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 200 украинских боевиков за сутки, а также восемь боевых бронемашин и два минометных орудия. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили формирования противника возле Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки и Свердликово. Авиация и артиллерия разбили силы и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Локня, Мирный, Нижний Клин, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Павловка в Сумской области.Всего за время боев на Курском направлении противник потерял больше 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронемашин, а также сотни единиц другой техники, в том числе, и западного производства.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает боевиков с херсонского на правления в Курскую область.В понедельник в Минобороны России рапортовали, что еще 1530 украинских боевиков были уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиПутин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской областиВ Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ
В Курской области группировка "Север" ликвидировала более 39,5 тысяч боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 200 украинских боевиков за сутки, а также восемь боевых бронемашин и два минометных орудия. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномета", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" поразили формирования противника возле Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки и Свердликово. Авиация и артиллерия разбили силы и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Локня, Мирный, Нижний Клин, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Павловка в Сумской области.
Всего за время боев на Курском направлении противник потерял больше 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронемашин, а также сотни единиц другой техники, в том числе, и западного производства.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что командование ВСУ активно перебрасывает боевиков с херсонского на правления в Курскую область.
В понедельник в Минобороны России рапортовали
, что еще 1530 украинских боевиков были уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки.
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